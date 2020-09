Nuove corse bus Sangritana sulla linea Sulmona-Roma. La Porta (Lega) ringrazia il Presidente Di Nardo

Sulmona, 18 settembre– L’introduzione di nuove corse Bus sulla linea Sulmona-Roma è quanto promesso dal Presidente della Sangritana Pasquale Di Nardo, in occasione di una sua visita a Sulmona, per discutere del difficile momento dei Trasporti per le nostre aree interne. ” L’incontro- spiega una nota a firma della consigliera La Porta– tenuto alla presenza delle consigliere comunali Elisabetta Bianchi (FdI) e Roberta Salvati (Lega), e le successive interlocuzioni intercorse tra me e il Presidente hanno portato a questo primo risultato.I nuovi orari ed il conseguente aumento delle corse, rappresentano quindi un primo importante atto di “potenziamento” dell’offerta dei Trasporti locali, per tentare di tornare ad una “normalizzazione” dopo l’emergenza covid. Resta il problema dell’utenza, vista la scarsa domanda attuale ma si spera di recuperare in tempi brevi. Si sta discutendo anche di ulteriori corse destinate a potenziare l’offerta Turistica del Centro Abruzzo, per recuperare più flussi ed incrementare così l’economia generale del nostro territorio, che una adeguata rete di trasporti può dare.

Di tutto questo ringrazio il Presidente di Nardo, anche per la particolare attenzione che continua a rivolgere a Sulmona.I “nuovi orari” riguardanti nello specifico Sulmona-Roma sono quindi: in Andata lunedì-sabato ore 15:10, solo il sabato anche ore 5:00; in Ritorno lunedì-sabato ore 21:40, solo il sabato anche ore 10:50″