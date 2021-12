Nuova narrazione nel mondo del ciclismo attraverso la comunicazione emozionale.

Sulmona, 11 dicembre– La sulmonese Latifa Benharara, neo Tecnico e Guida Ciclo-Turistica-Sportiva Federale, cattura l’attenzione dei suoi lettori attraverso storie di esperienze vissute prevalentemente in Mountain Bike .Campionessa (WM) Cross Country non passa inosservato, non solo per essere la prima ciclista italiana con il hijab ma, anche e soprattutto per le sue doti comunicative, a tal punto da essere contattata da diverse società ciclistiche abruzzesi e fuori regione:

“Far conoscere la storia delle società sportive, gli eventi in corso e quelli futuri creando una rete entusiasta e coesa fra gli appassionati di questo sport”.Si è appena concluso l’accordo di collaborazione con la Ucd Rionero il Velocifero, la più storica e importante per numero d’iscritti, società ciclistica della Basilicata.Per volontà del presidente Claudio Lapolla e del direttivo, Latifa sarà la voce pulsante del team.”Siamo onorati e felici della collaborazione di una giornalista-ciclista capace di far emozionare con le sue parole chiunque la legga.Siamo certi che anche grazie a lei potremmo far conoscere non solo l’aspetto agonistico della nostra società ma anche le iniziative che portiamo avanti durante tutto l’anno promuovendo in nostro incantevole ma poco noto territorio”.