“Noi siamo mondo”, da oggi a Montesilvano

Montesilvano, 16 giugno– “Noi siamo mondo”. Questo il tema della nona edizione della Festa dei Popoli, la manifestazione organizzata dall’Arcidiocesi di Pescara Penne che quest’anno per la prima volta si terrà a Montesilvano. Sabato 16 e domenica 17 giugno al Teatro del Mare si susseguiranno incontri, confronti, spettacoli musicali e di danza, sfilate con abiti tradizionali dei popoli e attività per bambini. Si comincerà sabato alle 18, con un momento di riflessione sulla Giornata mondiale del rifugiato.ampio spazio danza e alla musica intesi come linguaggio universale, ecco perché già dal pomeriggio del sabato si susseguiranno balli e canti della comunità latino americana. La domenica si ricomincerà alle 10 con attività dedicate ai bambini, la festa dei colori e poi un vero viaggio virtuale tra le tradizioni del mondo. Nel pomeriggio si terrà la Gran Sfilata dei Popoli sul lungomare, che resterà per l’occasione chiuso al traffico da viale Europa fino al Teatro del Mare. La sera del 16 giugno si esibirà Graziano Zuccarino con la sua musica popolare abruzzese e domenica 17 giugno, gran finale con gli APRèS LA CLASSE che inizieranno il tour 2018 proprio da Montesilvano!