Sulmona, 16 settembre– La lotta contro l’inutile e devastante progetto della Snam non si ferma : continua non solo sul piano legale ma anche con iniziative di sensibilizzazione e di approfondimento scientifico. Sabato 18 alle ore 16 e 30 al Cinema Pacifico di Sulmona si terrà un convegno in cui verranno affrontati alcuni dei temi più importanti relativi alla incompatibilità dell’opera : le prove decisive che dimostrano la non necessità di nuove infrastrutture per il gas, la crisi climatica e l’impatto della centrale sulla salute dei cittadini della Valle Peligna, la tutela dell’Orso bruno marsicano, l’importanza archeologica di Case Pente, la campagna nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile.

Il convegno fa parte di una iniziativa più ampia denominata No Snam Fest che nella mattinata prevede un programma per bambini che si svolgerà nel Parco fluviale “Augusto Daolio”, la sera avrà luogo una cena a Largo Palizze a cura del Sestiere di Porta Manaresca, seguirà una serata musicale con la partecipazione di Andamarena Trio, Emanuel e La Mala Ditta. La festa sarà anche una occasione per rilanciare la raccolta fondi a supporto del ricorso al Tar contro il decreto AIA rilasciato dal Ministero della Transizione Ecologica. L’iniziativa sarà realizzata nel rispetto delle vigenti norme per il contenimento del coronavirus. In allegato il programma completo della No Snam Fest.L’iniziativa è stata annunciata stamani da Comitati cittadini per l’ambiente e Coordinamento No Hub del Gas