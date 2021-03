No alla chiusura dell’Archivio di Stato a Sulmona. La città si mobilita

Il rischio che Sulmona possa vedersi privare dei servizi dell’Archivio di Stato è assai forte. Sarebbe un nuovo schiaffo alla storia,al prestigio e alla cultura di una comunità come la nostra.L’avv.Lando Sciuba,già sindaco della città ha chiamato a raccolta la città ed una trentina di Associazioni culturali, pofessionali e perfino organi di stampa hanno aderito alla sua iniziativa e sottoscritto una lettera aperta al Ministro dei Beni culturali perché riveda questa decisione. Sarà possibile? Chissà. Però la politica locale deve svegliarsi, accantonare polemiche e comportamenti discutibili e puntare a difendere il nostro territorio. Dal Consiglio comunale a quello regionale e perfino al Governo nazionale dove tutti sono adeguamente rappresentati. Ora però è la stagione dei fatti non delle chiacchiere perché i sulmonesi sono ormai abituati a distinguere i furbetti della politica e chi ama vermente la città

Sulmona, 9 marzo– A giudicare dalla reazioni che si sono registrate in città in riferimento alle notizie circolate nei giorni scorsi e riferite da alcuni organi di stampa riguardante la imminente chiusura per mancanza di personale della Sede in Sulmona dell’Archivio di Stato il clima politico è tornato ad infiammarsi improvvisamente. La nuova spoliazione di strutture pubbliche sarebbe un ulteriore colpo basso alla città, alla sua storia,alla sua gente.

E così l’avv.Lando Sciuba, già sindaco della città, ha assunto una lodevole iniziativa inviando al Ministro per i Beni Culturali,al Segretario Generale del Ministero della Cultura,Al Direttore Generale degli Archivi del Ministero della Cultura,al Prefetto dell’Aquila,al sindaco di Sulmona una lettera aperta di protesta contro questa decisione. Ma c’è un fatto nuovo e straordinario.

L’iniziativa è stata condivisa e sottoscritta da una trentina di Associazioni, Ordini professionali, Istituzioni culturali, organi di stampa ( compreso il Corriere Peligno),associazioni di volontariato tutti accomunati dal desiderio di non vedere mai piu’ la città mortificata e proprio per questo “ Contestano nel modo più fermo e risoluto tale decisione che colpisce una Istituzione culturale attiva in Sulmona dal 1960 e che custodisce notevoli patrimoni documentali di altissimo valore relativi alla storia della Città e del suo circondario peligno-subequano-altosangrino; auspicano la immediata revoca della predetta decisione e al contempo; sollecitano; l’assunzione di ogni opportuna iniziativa per il potenziamento della stessa Istituzione”.