No alla chiusura della tratta Valle Peligna- Popoli

Un altro schiaffo al nostro territorio. L’Associazione di promozione sociale sul blocco veicolare della tratta della tiburtina

Sulmona, 6 luglio-E’ notizia di queste ore che sta per essere interdetto al traffico veicolare una parte della Strada Statale 5 Tiburtina nel tratto che va da Popoli al bivio di Corfinio per tutto il mese di luglio. Pur non mettendo in dubbio i benefici che deriveranno dalla effettuazione dei lavori di ampliamento e messa in sicurezza di questo importante tratto di strada, non possiamo fare a meno di criticare fortemente la tempistica di lavori che, dopo una sospensione durata vari mesi, vengono fatti ripartire in piena estate, nel momento in cui si iniziavano a intravedere segnali di ripresa dopo un lungo periodo di grande sofferenza per le attività economiche della nostra zona. E’ quanto sostiene oggi in una nota Giuseppe Massaro Presidente dell’Associazione ” Jamm’ mo'”

“Tagliare questo importantissimo collegamento tra la nostra città e la val Pescara- scrive Massaro- costringendo gli automobilisti a un percorso molto più lungo e tortuoso che attraversa i comuni di Vittorito e Corfinio per bypassare il tratto su cui verranno effettuati i lavori, significa bloccare una importante parte della nostra economia in un periodo particolarmente delicato

Per questo la nostra associazione non può restare insensibile al grido di dolore che si sta sollevando da molte attività del nostro territorio e chiede ai sindaci dei paesi della Valle Peligna e della Val Pescara di intervenire al più presto per chiedere di rinviare i lavori alla fine dell’estate o, in alternativa, di effettuare i lavori tenendo aperto almeno una corsia di marcia.

Auspichiamo un ripensamento con scelte condivise con gli operatori economici e cittadini anche considerando che il tratto autostradale Bussi/Popoli – Pratola Peligna è anch’esso interessato da lavori stradali e che l’entrata al casello di Bussi è impraticabile”