No agli aumenti pedaggi autostrade, 100 sindaci giovedì a Roma

Sulmona,23 ottobre- I sindaci si rimettono in cammino verso Roma per dire «no» all’aumento dei pedaggi e assicurare interventi per mettere in sicurezza l’A24 Roma-L’Aquila-Teramo e l’A25 Torano-Pescara. Il coordinamento dei primi cittadini di Abruzzo e Lazio si è riunito ieri sera a Carsoli e ha deciso di riprendere la protesta, con più vigore. Una corsa contro il tempo per fare in modo che il primo gennaio 2022 non scatti l’aumento del pedaggio autostradale già annunciato (potrebbe essere pari al 34,5%).Lo scrive stamani il quotidiano Il Centro spiegando il significato dell’iniziativa E proprio per questa ragion e giovedì 28 il giorno scelto dai sindaci per scendere di nuovo in piazza e dire «no» ai rincari autostradali. L’intento è quello di recarsi a Roma davanti al ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e chiedere di incontrare Giovannini. «Invieremo una comunicazione al ministero annunciando la nostra presenza», ha annunciato il sindaco di Carsoli, «l’iter verrà avviato oggi stesso per poter avere in tempo le autorizzazioni necessarie e partire per Roma». Ci saranno al fianco dei sindaci anche gli autotrasportatori che da subito hanno sposato questa protesta e sono pronti a manifestare con loro. «Vedremo se riusciranno a ignorare anche 100 amministratori in fascia tricolore», ha concluso