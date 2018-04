” No a terremoto fiscale”: Pietrucci (Pd),oggi la città c’era

Sulmona, 16 aprile– “Un segnale importante, che L’Aquila ha saputo lanciare unita: rappresentanti istituzionali, categorie economiche, cittadini”. Così il Consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci a margine della manifestazione che si è svolta stamattina nel Capoluogo abruzzese contro la procedura di recupero delle agevolazioni fiscali relative al sisma del 2009. “Era particolarmente importante – prosegue Pietrucci – che la città desse un segnale di coesione e mobilitazione, a indicare che la popolazione la tematica non la ignora anzi, è consapevole della sua importanza capitale. Oggi, per l’entità della partecipazione ma anche per il clima in cui si è svolta la manifestazione, ripartiamo da un dato di fatto fondamentale: L’Aquila c’è, non abbassa la testa, è cosciente dei suoi diritti. Ora dobbiamo affrontare al meglio, senza disperdere la consapevolezza dell’importanza della coesione, i prossimi passaggi per scongiurare, a ogni livello possibile, l’assurdo pericolo della restituzione di aiuti che al nostro sistema economico erano più che dovuti”. (h. 17,00)