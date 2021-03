Nevicata a Sulmona

Sulmona, 9 marzo- La coltre bianca questa mattina è caduta sulla città di Sulmona imbiancando ogni cosa e abbellendo ogni punto. La neve non ha creato problemi alla circolazione stradale in quanto non si è avuta una precipitazione consistente. La città imbiancata dalla neve è ancor più suggestiva. Il fenomeno nevoso si ha e si chiama con tale nome la precipitazione, allo stato solido, del vapore d’acqua diffuso nell’atmosfera, il quale si condensa a un temperatura inferiore a quella di 0°. La neve cade, sia sotto forma di cristalli agglomerati, più o meno deformati, sia sotto forma di aghi prismatici isolati, lunghi e sottili. Un fenomeno suggestivo della natura che desta felicità e gioia soprattutto per i bambini.

Piazza Garibaldi, la villa comunale, il piazzale della cattedrale di San Panfilo con la neve, sono ancora più affascinanti. La storia delle nevicate nella città di Sulmona ha visto precipitazioni davvero sensazionali e da record, fra le quali ricordiamo quella del 1956, definita la “nevicata del secolo”. La neve ha ispirato celebri pellicole cinematografiche, il mondo della letteratura con poesie divenute celebri ed immortali, aforismi emozionanti. Fra le poesie desideriamo ricordarne una scritta da Giovanni Pascoli: La neve lenta la neve, fiocca, fiocca, fiocca, senti:una zana dondola pian piano. Un bimbo piange, il piccol dito in bocca, canta una vecchia, il mento sulla mano, La vecchia canta: Intorno al tuo lettino c’è rose e gigli, tutto un bel giardino. Nel bel giardino il bimbo s’addormenta. La neve fiocca lenta, lenta, lenta. Fra i proverbi ricordiamo “anno nevoso, anno fruttuoso”. Ogni nevicata desta nuove emozioni e ricordi immortali.

