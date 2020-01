Nella giornata mondiale della Pace Sulmona e Bethlehem  si scoprono città gemelle

Sulmona, 1 gennaio– Cerimonia semplice ma di grande significato quella che si è svolta questa mattina in Piazza Capograssi a Sulmona. In occasione della Giornata Mondiale della Pace, il sindaco di Sulmona Annamaria Casini e il sindaco di Bethlehem Anton Salman, ognuno dalla propria città, hanno proceduto alla accensione di una fiaccola della pace alla base della scultura “2000 & beyond”, realizzata dal sulmonese Franco Iezzi, in occasione del ventennale della posa a Bethlehem dell’opera situata anche a Sulmona.

Presenti alla cerimonia oltre al sindaco Casini, anche il Vescovo della Diocesi Mons. Michele Fusco,lo stesso Iezzi e tanti cittadini che a quell’ora si sono ritrovati ad assistere alla manifestazione. Analoga iniziativa si è svolta in contemporanea a Bethlehem in Manger Street (Strada della Mangiatoia) e a Sulmona in Piazza Capograssi.

Il sindaco Casini nel corso del suo messaggio augurale ha voluto sottolineare il significato di queste relazioni internazionali per la nostra città che possono essere costruite e migliorate uteriormente sotto il segno della pace “ un sentimento,un valore, che va coltivato quotidianamente per costruire una società migliore, piu’ giusta a forte dimensione umana E’ una grande occasione per Sulmona- ha detto ancora il sindaco- che potrà tessere un’altra importante collaborazione internazionale in nome della cultura, aprendosi a nuove opportunità anche in campo sociale ed economico”.

La scultura fu realizzata su richiesta di Papa Giovanni Paolo II, tramite il Cardinale Vincenzo Fagiolo,per celebrare ad un tempo il Grande Giubileo del 2000, il legame tra le tre religioni monoteiste (rappresentato dai tre anelli della catena) e l’anelito alla Pace (gli anelli che si sostengono in alto contro la legge di gravità). Il monumento, prima della sua partenza per la Terra Santa, fu presentato a Papa Giovanni Paolo II che volle benedirlo nel corso di un’ udienza privata in Vaticano. Fu inaugurata a Bethlehem dal Presidente del Consiglio On. Massimo D’Alema nel giorno di Natale.

Una copia di quel monumento fu realizzata anche a Sulmona. La recente corrispondenza epistolare tra i sindaci delle due città, in nome della pace tra i popoli, testimonia la volontà della due municipalità di realizzare future collaborazioni a partire proprio dal 2020, anno in cui Betlemme sarà “Città della Cultura Araba”.

Lucilla Di Marco