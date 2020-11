Nel Centro Abruzzo oggi è il “partito dei sindaci” quello piu’ forte

– In un momento particolarmente delicato per l’emergenza sanitaria mentre la politica locale ( e non solo) ha manifestato limiti paurosi, mancanza di idee, sciocchi servilismi, continue polemiche su tutto e mancanza di orgoglio sono stati proprio loro, i sindaci, che hanno costruito la giusta coesione e una forte solidarietà restituendo al nostro territorio dignità e forza contrattuale nei confronti della Regione e della Asl. Non è un male sopratutto tenendo conto che con ogni probabilità le prossime amministrative slitteranno al 2022 e quindi si impone un forte rinnovamento di uomini( e donne) ma anche di idee giuste che i partiti e movimenti in circolazione dalle nostre parti non sembrano possedere. E Sulmona non puo’ aspettare.-

Cominciano a concretizzarsi, seppur in ritardo, alcune delle richieste dei sindaci del territorio, ma si attende ancora incremento di personale per l'ospedale di Sulmona. "Ieri i vertici Asl1, in una video-riunione durata due ore, hanno dato un riscontro del programma avviato la scorsa settimana per rinforzare la sanità peligna su richieste dei sindaci. I posti Covid nel nosocomio di Sulmona saranno 23, disponibili entro questa settimana, al terzo piano dove sarà allestito un vero e proprio reparto per infettivi (con filtri per la pressione negativa pronto) per essere attivato in caso di bisogno già dai prossimi giorni, nonostante resti ancora irrisolto il problema del personale.

A breve sarà la San Raffaele che accoglierà i pazienti affetti da Coronavirus del territorio (e non solo) in un reparto di medicina Covid a bassa intensità con 46 posti letto già dal prossimo mercoledì. Il nostro ospedale verrà, dunque, “ripulito” per riprendere piena funzionalità nelle attività ordinarie. Non è prevedibile quando potrà essere liberata la Terapia Intensiva che oggi è di fatto un reparto Covid al servizio dell’intera provincia. La sistemazione dei percorsi Pronto Soccorso Pretriage sarà pronta in massimo 40 giorni, non avrà nessun rinforzo al reparto se non con ordini di servizio per medici di altre Unità che temporaneamente coadiuveranno il servizio. La riduzione dell’attività chirurgica e ambulatoriale, disposta nei giorni scorsi circoscrive gli interventi ai casi d’urgenza e quelli più gravi, per cui, ha assicurato la direttrice sanitaria Asl1 Sabrina Cicogna, sono riservati posti letto di Terapia Intensiva per i nostri pazienti nei reparti dell’Aquila e Avezzano. In attesa di riaprire il reparto di Cardiologia l’Utic stabilizza i pazienti prima di essere trasferiti nei reparti della provincia. Meno confortanti le notizie sull’organizzazione del territorio dove non sono previsti potenziamenti di laboratori per fare tamponi e di personale per i servizi territoriali, ad eccezione di 3 medici attesi al servizio Prevenzione che potrà finalmente avere quel po’ di aiuto per potenziare tracciamenti e accelerare la tamponatura. Così come non è prevista a breve l’attivazione di strutture per pazienti in dimissione da negativizzare”. Lo rendono noto i sindaci che hanno partecipato alla video-riunione.