Nati tre cuccioli di orso nel Parco Nazionale Majella

Sulmona, 13 giugno– Dopo la femmina con due cuccioli di cui nel 2014 era stata accertata la presenza nel settore settentrionale, questa volta i cuccioli di orso nati all’interno del Parco sono addirittura tre nati all’interno del Parco nazionale Majella negli ultimi dieci gionri Si tratta di tre cuccioli nati nel 2018 che da pochi giorni sono usciti dalla tana e che ora insieme alla loro madre hanno iniziato a frequentare i boschi e le radure del Parco in cerca di cibo.

Questo evento ha una elevatissima rilevanza che testimonia il ruolo sempre più significativo che il territorio del Parco Nazionale della Majella ha per questa specie, con minimo 13 orsi diversi che da alcuni anni vivono in modo sempre più stabile al suo interno, di cui almeno due femmine riproduttive. Considerando che le ultime stime parlano di una popolazione complessiva di cinquanta individui, emerge ancora di più il ruolo che il Parco ha per il futuro di questa specie, uno dei taxa di orso più rari al mondo, presente esclusivamente nelle montagne dell’Appennino centrale.(h. 20,00)