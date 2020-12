Natale d’un mondo nuovo

Sulmona, 24 dicembre– In un anno, come il 2020, l’anno del Covid, la festa di Natale si annuncia pura, genuina, autentica.Senza consumismo. In stretto rapporto familiare. Col timore che l’arrivo di varianti possa mettere a rischio il vaccino. È strano che l’idea d’un mondo nuovo sia nata con l’arrivo del virus, tanto che intellettuali a livello internazionale, come Jeremy Rifkin, Joseph Stiglitz, Yuval Noah Harari, Slavoy Zizek, Jared Diamond, David Quammen, Jurghen Habernmas hanno espresso il loro pensiero, fondato più sull’utopia che sulla realtà.

Tanti altri intellettuali hanno cercato di proporre un Mondo Nuovo. E’ stato Immanuel Kant che per primo nel 1784, aveva scritto “Idea per una storia universale dal punto di vista cosmopolitico”, in cui il filosofo tedesco, prima ancora dell’opuscolo “Per la pace perpetua”, pubblicato nel 1795, espone le sue idee sul cosmopolitismo per raggiungere l’obiettivo del benessere dell’umanità, cercando di realizzare una società cosmopolitica, fondata su una Costituzione universale. Perfino papa Francesco, con l’enciclica “Fratelli tutti”, ha sottolineato il concetto storico della fratellanza universale, fondato sul principio umanitario-evangelico: “Non è l’uomo che deve adeguarsi alla Chiesa, ma la Chiesa all’uomo”. Perché Cristo non si è rivolto ad una Chiesa, che non esisteva, ma a tutta l’umanità.

Sotto l’aspetto psico-sociologico, la vicinanza con lo spettro della morte favorisce la riflessione sul senso della vita. Coronavirus è giunto come un amico sincero per ricordarci che l’essenza della vita è la precarietà. Siamo precari perché tutto ci è dato, spazio e tempo, vita e morte, pace e guerra, bene e male, gioia e dolore, sole e neve, terra ferma e terra che trema. Uomini e donne verso un cammino sconosciuto. Se ognuno si chiedesse “perché esisto?” non ci sarebbe risposta. Non lo sappiamo. Siamo schiavi. Nati schiavi. La libertà è solo un’illusione. Nemmeno un’utopia. Ma nella vita ci siamo e dobbiamo viverla. Come? Non ci sono motivazioni valide del perché stiamo su questa terra. Si può e si deve vivere come meglio possibile, per puro e semplice egocentrismo: non far del male e far del bene a se stesso e agli altri.

La descrizione della vita di Gesù, nei Vangeli, viene presentata come realizzazione della visione profetica del Messia presentata nell’Antico Testamento. La nascita a Betlemme è la realizzazione della profezia di Michea, riportata dal Vangelo di Matteo: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele” (Matteo 2,6 – Michea 5,2). La tradizione ha sempre presentato Betlemme come luogo di nascita. E per di più una stalla. Un rifugio per poveri sventurati, come erano i genitori, Giuseppe e Maria. Oggi, Betlemme, dove sono stato una seconda volta non troppo tempo fa, è una cittadina nella zona araba di Israele. Una cittadina chiusa dalla cinta muraria costruita dallo Stato di Israele. Per giungervi bisogna attraversare il chek-point, la rigorosa frontiera tra Israele e l’eventuale Stato Palestinese che non esiste ancora.

A Betlemme, ho visitato una clinica pediatrica per bambini palestinesi, la Baby Caritas, finanziata dalla Caritas Internazionale. La Caritas che ha sostituito in questi anni la Pontificia Opera di Assistenza, fondata da Ferdinando Baldelli, un vescovo che creò a Roma le mense per i poveri durante la guerra, e che morì il 19 luglio 1963, venti anni dopo il bombardamento su Roma e che mi trovai fortunosamente ad assistere.

La clinica, con suore anche italiane, viene boicottata e spesso avversata dallo Stato d’Israele. È la testimonianza che Gesù rinasce ancora povero e abbandonato nella sua terra martoriata. Cristo è nato ed è vissuto per darci l’esempio di come si debba vivere. Il suo messaggio è contenuto nel famoso discorso della montagna: “Ma io vi dico: amate i vostri nemici… fate il bene a chi vi ha fatto il male…” (Vangelo di Matteo, capp. 5-7). Purtroppo, nella storia millenaria della Chiesa, con la sua Teologia, è stata strumentalizzata la figura di Cristo, considerandolo Salvatore, Redentore, Liberatore perché Eva, la nostra progenitrice, dal principio della vita sulla terra, ci avrebbe venduti a Satana, apparsole sotto le vesti del serpente, commettendo il peccato originale e privandoci della grazia dello stato primitivo concessa a lei e ad Adamo dal Creatore. Una falsità, una bestemmia contro Dio-Padre, perché Eva, nostra madre, non ha commesso nessun peccato, ma ci ha resi liberi di apprendere, capire, pensare. Per questo Immanuel Kant riteneva che col gesto di Eva nascesse la filosofia, l’amore del sapere. Eva, la donna protesa verso la conoscenza e lo sforzo per il miglioramento dell’umanità.

Erich Fromm, in Voi sarete come Dei, scrive: “Questo primo atto di disobbedienza è l’inizio della storia umana, perché è l’inizio della libertà umana”. Non un peccato, quindi, ma il primo atto di liberazione. “E’ molto significativo – continua Fromm – che la Bibbia non definisca mai peccato l’atto di Adamo”. E, con lui, Margherita Hack: “La colpa di Eva è stata quella di voler conoscere, sperimentare, indagare con le proprie forze le leggi che regolano l’universo, la terra, il proprio corpo, di rifiutare l’insegnamento calato dall’alto; in una parola Eva rappresenta la curiosità della scienza contro la passiva accettazione della fede”.

Secondo la visione teologica per riparare la colpa di Eva, mai esistita, tramandata a tutti i viventi, Dio, dopo millenni e millenni decide di inviare sulla terra, il giorno di Natale, suo Figlio per ridare la grazia all’umanità, condannandolo, all’età di trentatré anni, ad una morte atroce. La crocifissione.

Una assurdità. E’ mai possibile che un Dio buono, un Dio-Amore, sia stato trasformato in un Padre carnefice? Mentre il vero nome di Dio è “Amore” (I Giov.4,8). È l’Amore che si fa carne in Cristo: nella sua Parola e nella sua Vita. Quel “Figlio dell’Uomo”, come spesso si definiva Gesù, nato povero a Betlemme e ucciso come un “malfattore” a Gerusalemme, ci ha insegnato che cosa è la forza dell’Amore.

è il mondo previsto da Cristo, un Mondo di fratelli, in cui si realizza l’unità tra Chiesa e Mondo, come nelle prime comunità cristiane (Atti capp. 2-3).Per tornare ad essere la Chiesa di Cristo, Comunità di Amore, l’attuale istituzione dovrebbe abbandonare privilegi e finanziamenti statali. E, soprattutto, da subito, donare o vendere le proprietà ecclesiastiche, spesso inutilizzate, per venire incontro alle gravi necessità economiche, sorte a causa del coronavirus. In passato è stato Paolo VI a vendere la tiara (corona) papale, per aiutare i poveri. La crisi attuale è visibilmente così grave che meriterebbe soluzioni immediate.

Perché si verifichi l’identità Chiesa-Mondo, è doveroso realizzare le seguenti riforme:

– soppressione dello Stato Città del Vaticano; -eliminazione della Segreteria di Stato; -abolizione delle Congregazioni pontificie e delle nunziature apostoliche; -diocesi=comunità autogestite;

– elezione dei vescovi e parroci dai rappresentanti delle comunità locali; – abolizione dei seminari;

– abolizione dei Concordati; – abolizione dell’insegnamento di religione nella scuola pubblica; ecc.

Da non dimenticare che i monaci di Celestino V, con la regola benedettina “Ora et labora”, lavoravano e vivevano nella povertà, seguendo l’esempio di Cristo. Una vita esemplare.Oggi, se la Chiesa, secondo l’immagine di Cristo, diventasse lievito nella massa, il lievito sarebbe destinato a scomparire, ad essere invisibile, integrandosi pienamente nella massa e modificandone la sostanza. Con una Chiesa-lievito il Mondo-massa avrebbe il sapore del pane appena sfornato. Un pane fraternamente condiviso tra tutti gli uomini. Restano importanti e significativi i simboli della Chiesa povera visitabile nei luoghi di Celestino V sul Morrone:

– l’oratorio di S. Onofrio, diventato eremo di Celestino, dove celebrava e pregava

– la grotta nella roccia dove dormiva

Mario Setta