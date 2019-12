 Natale a Sulmona 2019,presentato il cartellone degli eventi

Sessanta iniziative per “Natale a Sulmona 2019”, che include “Natale in Centro”, progetto curato in collaborazione con l’associazione DreamOn, guidata da Manuel Di Camillo. Tra le tante iniziative spiccano anche dieci eventi musicali e concerti al Teatro “Caniglia” e al cinema “Pacifico”, comprese le prestigiose proposte della Camerata Musicale Sulmonese, sei spettacoli teatrali, tra cui “Uno, Nessuno, centomila” con Enrico Lo Verso (16 dicembre), due fiere, il mercatino delle pulci, l’evento “Natale al Centro”( 29 dicembre dalle 15.30 alle 20) promosso dalla Consulta Diocesana e dalla Giostra, 5 eventi originali per le visite guidate tra le bellezze storico artistiche del centro e soprattutto tanti eventi per i piccoli, tra cui “Arriva Babbo Natale” (25 dicembre ore 17-20) organizzato dagli Alpini di Sulmona, il presepe vivente dei bambini (12 dicembre da Piazza Tresca a Piazza Carmine dalle 17 alle 19) a cura della scuola “Radice-Ovidio”.

Sulmona, 4 dicembre- E’ stato presentato nel pomeriggio all’interno del foyer del teatro comunale Maria Caniglia, nel corso di una conferenza stampa, il cartellone degli eventi che caratterizzeranno il Natale duemiladiciannove a Sulmona. Presenti il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, l’assessore alla cultura Manuela Cozzi, il consigliere comunale Andrea Ramunno, Manuele Di Cammillo presidente dell’Associazione Dream On. Oltre sessanta saranno gli appuntamenti in programma i quali coinvolgeranno l’intero centro storico cittadino, da porta Napoli, sino alla Villa Comunale. Molte le associazioni coinvolte nell’evento, almeno una trentina, tutte a rappresentare l’unità d’intenti, la fondamentale coesione sociale, nell’allestire un cartellone di eventi che, sin da ora, si annuncia emozionante e coinvolgente.

Dal sei dicembre duemiladiciannove, al sei gennaio duemilaventi, la città di Sulmona con il suo centro storico avrà appuntamenti che spazieranno in tutti i campi dal teatrale, musicale, alla recitazione, presentazione di libri, mercatini, festival del cioccolato, concerti musicali in teatro, fiere dolciarie, ed altro ancora. Non mancheranno visite guidate della città per far scoprire e conoscere ai turisti le bellezze secolari, la storia millenaria della città di Sulmona, patria del poeta latino Publius Ovidius Naso. L’amministrazione comunale, d’intesa ed insieme alle associazioni, ha tenuto molto all’allestimento di questo nuovo cartellone natalizio; per la notte di San Silvestro è in programma l’evento in piazza, al fine di realizzare sempre la fondamentale coesione sociale, con il tradizionale brindisi allo scoccare della mezzanotte. Il sette dicembre a partire dalle ore diciotto in Corso Ovidio vi sarà l’accensione delle luminarie, evento nel quale prenderanno parte duecento bambini e tutte le scuole della città.

Il primo evento in programma dal sei all’otto dicembre sarà il chocolate day, il quale avvierà in Corso Ovidio e nella zona sud. Il dodici dicembre avrà luogo il presepe vivente dei bambini in Corso Ovidio, Piazza Carlo Tresca, Piazza Del Carmine, dalle ore diciassette alle ore diciannove. Fra gli eventi in teatro ricordiamo Lo Schiaccianoci in programma il sette dicembre alle ore ventuno, i Neri Per Caso domenica otto dicembre alle ore diciassette e trenta, lo spettacolo di prosa Pesce d’Aprile in programma il quattordici dicembre alle ore ventuno, Scugnizza allestita dalla compagnia italiana operetta in programma il quindici dicembre alle diciassette e trenta, Uno Nessuno centomila con Enrico Lo Verso il sedici dicembre, il concerto di capodanno il primo gennaio alle diciassette e trenta eseguito dell’orchestra sinfonica della radio di Kiev. L’ultimo appuntamento del cartellone è previsto per il sei gennaio con arriva la Befana, evento che avverrà sempre nel centro storico a partire dalle ore diciassette e trenta, in collaborazione con il gruppo Alpini di Sulmona.

Il trentuno dicembre, la notte di San Siulvestro, si avrà l’evento in piazza con musica e balli della tradizione abruzzese con il tradizionale brindisi di mezzanotte, appuntamento che avrà luogo in Piazza XX Settembre. Questi sono solo alcuni degli oltre sessanta eventi che caratterizzeranno il periodo natalizio della città di Sulmona. Inoltre si è data comunicazione che il mercato del mercoledì, che cade il venticinque dicembre, sarà anticipato a martedì ventiquattro. Il costo dell’intero cartellone ha previsto la spesa di ventottomila euro, comprese le spese per ogni forma di servizi, oltre ad altri trentamila euro per l’allestimento delle luminarie e degli eventi. Tremila euro sono stati erogati dalle associazioni di categoria, diecimila euro sono stati elargiti dalla Camera di Commercio. Il cartellone natalizio, si conferma come sempre appuntamento atteso tutto l’anno, per vivere nella maniera migliore possibile, nella giusta atmosfera il Natale, festa millenaria con i suoi momenti coinvolgenti, le sue vetuste tradizioni.

