Nardella (Uil Pa) su rinforzi organici Polizia penitenziaria

Sulmona,16 luglio– “Non si poteva fare di più e si è agito di conseguenza.Pur tuttavia quello emerso dal piano di mobilità collegato all’assegnazione dei nuovi agenti di cui al 178°corso è un qualcosa che per la Uil ha il sapore agrodolce”.E’ quantsstiene Mauro Nardella (Uil PA polizia penitenziaria.

“ È stata solo parzialmente accolta la richiesta della UIL PA polizia penitenziaria- prosegue Nardella- circa l’invio di personale femminile nell’istituto di Sulmona e che lo ricordo racchiude esclusivamente detenuti di sesso maschile.Delle 6 donne baschi blu previste saranno inviate 5 mentre il contingente maschile sale a 27 unità.Il tutto per complessive 32 unità in più che però dovrebbero essere considerate al netto dell’avvento del nuovo padiglione la cui apertura è prevista per fine anno.La casa circondariale dell’Aquila passa dalle 0 unità previste a 2 poliziotte assegnate.Il carcere di Avezzano vedrà invece un aumento dell’organico di 3 poliziotti ovverosia quelli previsti dall’informativa inviata ai sindacati.Mancano quindi all’appello a Sulmona ben 17 unità rispetto a quelle finanche riconosciute dall’amministrazione stessa è che lo ricordo erano 49.Seppur inferiori alle aspettative anche Avezzano e L’Aquila contano alcune unità in meno rispetto a quelle che ci si aspettava.Si sarebbe potuto parlare di boccone amaro. Comunque- conclude- sia qualcosa di è mosso e di questo ne va dato atto.Da qui il sapore agrodolce”.