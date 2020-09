Nardella (Uil Pa) su mancato utilizzo in Ospedale del repartino penitenziario

Sulmona, 16 settembre- Sono passati molti mesi dall’inaugurazione del nuovo repartino penitenziario realizzato presso l’ospedale di Sulmona ma ad oggi lo stesso risulta essere stato mai utilizzato.Tutti i piantonamenti dei detenuti ristretti presso il carcere di massima sicurezza di Sulmona e consequenziali ai loro ricoveri, o sono stati effettuati altrove in appositi reparti attrezzati ( vedasi nosocomi di L’Aquila, Pescara e Chieti) oppure, così come avvenuto recentemente, in quasi promiscuità con altri degenti, direttamente in corsia presso l’ospedale cittadino. Le motivazioni del non impiego del reparto blindato sarebbero diverse e vanno dalle insindacabili motivazioni sanitarie alla mancanta attivazione del reparto di lungodegenza all’interno del quale il repartino stesso insiste.Lo scrive oggi in una nota Mauro Nardella (Uil Pa)

” Certo è – spiega Nardella- che il non utilizzo di un settore penitenziario ospedaliero con tanto di struttura blindata ad esso dedicata, porta come logica conseguenza il fatto che è risultato del tutto inutile averlo realizzato e per di più con tanto di spesa annessa e connessa. Oggi, tra l’altro, lo è men che meno atteso che, in luogo della lungo degenza, la corsia dove risulta ubicato il reparto blindato è stata riservata all’area grigia deputata ad ospitare pazienti in attesa del riscontro dei tamponi ex covid 19 e quindi con i limiti imposti dalla conseguente ermeticità dell’area stessa..La Uil che per molti anni si è molto battuta per la realizzazione di un presidio idoneo chiede la sospensione di tutti i prossimi ed eventuali ricoveri di detenuti provenienti dal carcere di Piazzale Vittime del Dovere. Il tutto fino a quando non sarà chiarita la posizione circa l’utilizzo effettivo del repartino penitenziario e, soprattutto, solo quando la garanzia della sicurezza del luogo ove effettuare il piantonamento sia tale da non ingenerare, come detto prima, stress e disagi”.