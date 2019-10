 Nardella ( Uil): battaglia vinta per reparto penitenziario pschiatria Ospedale Aquila

L’Aquila,10 ottobre– Da tempo portavamo avanti la vertenza sulla richiesta di adeguamento del reparto psichiatrico riservato ai detenuti presso l’ospedale aquilano ed oggi possiamo dire che la “battaglia” è stata vinta.Sono infatti iniziati i lavori per la realizzazione di un più confortevole e sicuro presidio penitenziario riservato al ricovero di soggetti psicotici per lo più provenienti dalla REMS di Barete. Lo annuncia oggi Mauro Nardella Vice Segretario regionale della Uil Polizia Penitenziaria

“Devo ringraziare quanti hanno accolto il mio grido d’allarme traducendolo in fatti.Mi rifaccio a tal proposito all’ottimo lavoro svolto in sinergia dal Prefetto, dalla Direzione sanitaria del nosocomio, dal responsabile del reparto di psichiatria e dalle direzioni penitenziarie di L’Aquila e Sulmona. A loro va il mio più sentito compiacimento per l’opera svolta. Un personale ringraziamento – spiega ancora Nardella- va agli organi di stampa per il continuo e sensibile sostegno dato alla causa. Dopo il raggiungimento dell’obiettivo di far realizzare un reparto penitenziario all’avanguardia presso l’ospedale di Sulmona e che mi auguro venga presto messo in funzione da oggi posso tranquillamente affermare che anche i poliziotti penitenziari e il personale sanitario dell’Aquila presto vivranno più serenamente il compito loro affidato.(h. 14,00)