Nardella Presidente nazionale del Collegio probiviri ” International Police Association”

Sulmona, 28 ottobre- Sarà Mauro Nardelladi San Severo (FG), ma Sulmonese di adozione, a rivestire per tutta la durata del mandato statutario il delicato ruolo di presidente nazionale dei probiviri dell’International Police Association. L’incarico è stato ufficializzato dal direttivo nazionale, presieduto da Diego Trolese, nel corso dei lavori pre-congressuali “in coincidenza dei festeggiamenti del 55° anno di Fondazione della Delegazione Piemonte. Nardella arà affiancato nel ruolo di Vice Presidente dal Piacentino Fabio Alovisie dal torinese Arturo Lippolis, quest’ultimo in qualità di Segretario.

“L’I.P.A. (International Police Association), nel contesto internazionale, si legge in una nota, è un organo del Consiglio Economico e Sociale d’Europa, dell’ONU e dell’O.A.S. . Recentemente gli è stato conferito lo status di “International NGO maintaining operational relations within the UNESCO.E’ un Organismo apolitico, presente in ben 61 Stati sparsi nei cinque continenti e uno Stato attualmente in via di formazione (Macau).Conta nel mondo, oltre 375.000 aderenti, di cui circa 15.000 solo in Italia.

Si propone di avvicinare fra loro gli appartenenti alle diverse Forze di Polizia,elevandone nel contempo il livello culturale e professionale attraverso manifestazioni di vario genere: con viaggi-studio (all’interno ed all’estero, facendo conoscere Paesi diversi, i loro usi, i loro costumi, la loro civiltà), con le conferenze e i dibattiti (anche pubblici, onde stabilire una diversa intesa fra il pubblico e le Forze dell’Ordine), con incontri ed attività culturali.

L’I.P.A. non tralascia, Le iniziative turistiche e sociali; rappresenta un mezzo d’incontro e di conoscenza fra le persone diverse per lingua, razza, religione e colore”. A Nardella gli auguri di buon lavoro da parte della nostra redazione