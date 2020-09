 Muore in un pauroso incidente stradale l’ex Consigliere regionale Riccardo Mercante

Sulmona, 16 settembre- E’ morto nel tardo pomeriggio di oggi presso l’Ospedale di Teramo dove era stato ricoverato poco prima l’ex Consigliere regionale. Riccardo Mercante (M5s),rimasto gravemente ferito in un incidente stradale lungo la Fondovalle Salinello che stava opercorrendo in sella ad una moto.Secondo quanto è stato possibile apprendere ad un certo punto la moto è andata a schiantarsi contro un Suv che stava rimettendosi in carreggiata. L’urto è stato violento e Mercante è stato trasportato in condizioni disperate presso l’Ospedale di Teramo dove cessava di viuvere di lì a poco. Mercante,50 anni, di professione consulente finanziarioi,originaruo di Giulianova. Nella precedente legislatura ( 2014-2019) era stato Consigliere regionale per il M5S