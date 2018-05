Mozione di sfiducia a D’Alfonso, martedì Conferenza Capigruppo fissa i tempi

L’Aquila, 17 maggio La Conferenza dei Capigruppo del Consiglio regionale abruzzese nel corso della riunione di si riunisce di martedì prossimo 22 maggio alle ore 12.30 nella affronterà la discussione sulla mozione di sfiducia presentata dalle minoranze nei confronti del Presidente della Giunta regionale eletto senatore il 4 marzo scorso e la sua calendarizzazione nella prima seduta dell’Assemblea legislativa. La procedura, così come disposto dall’articolo 139 del Regolamento consiliare, prevede che la mozione di sfiducia venga discussa non oltre dieci giorni e non prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è iscritta al primo punto dell’ordine del giorno della seduta. Il Presidente del Consiglio, sentiti l’Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei capigruppo, stabilisce le modalità e la durata della discussione e ripartisce il tempo complessivo tra i gruppi consiliari. La mozione è approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri (h.17,00)