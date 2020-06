Movida: arrestato un 27 enne a Sulmona per resistenza a Pubblico Ufficiale

Sulmona, 7 giugno– A prenderle di santa ragione questa fine settimana a Sulmona è stato un 27enne con precedenti che all’arrivo della Polizia, intervenuta appena dopo la segnalazione di una zuffa in centro storico, ha continuato a dare in escandescenza ed è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Poco dopo la mezzanotte di sabato, avvertita da alcuni giovani testimoni dei fatti che era in corso una colluttazione fra 3 persone, la Polizia ha raggiunto il centro con una volante. Tra il complesso monumentale dell’Annunziata e piazza Tresca, gli agenti sono riusciti ad individuare S. S., queste le iniziali del giovane aggredito da altri 2, trovato in evidente stato di alterazione dalle forze dell’ordine. Mentre cercavano di calmarlo ed identificarlo, il 27enne non ha risparmiato un pietoso spettacolo di sé, rivolgendo agli operatori epiteti e offese. Non soddisfatto, ha preso a calci l’auto in dotazione al Commissariato di pubblica sicurezza di Sulmona e per concludere in bellezza ha tentato, invano, di aggredire gli operanti, venendo immediatamente immobilizzato. . D’intesa con il pubblico ministero di turno, presso la procura della Repubblica di Sulmona, si è proceduto a formalizzare un arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e il 27enne è finito agli arresti domiciliari.

A contenere l’aggressività di una movida sempre più primitiva, nel capoluogo peligno, la Questura dell’Aquila e il nuovo commissario della Polizia di Sulmona, Antonio Scialdone, hanno schierato in campo i migliori agenti del territorio che ogni week end garantiranno ordine e sicurezza.

M.T.