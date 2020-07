Mostra dei costumi della Giostra Cavalleresca al Palazzo dell’Annunziata

Sulmona, 26 luglio– L’estate della città di Sulmona dagli anni novanta è caratterizzata dalla rievocazione storica del vetusto, secolare torneo equastre della Giostra Cavalleresca dell’era moderna la quale, dopo oltre tre secoli, è tornata a svegliarsi dopo un sonno iniziato nel lontano 1643. Grazie alla passione, lo studio, la ricerca storica di alcuni cittadini Sulmonesi fra i quali Gildo Di Marco, Ezio Mattiocco, ed altri ancora, con il loro ottimo lavoro di squadra hanno consentito il risveglio del prestigioso torneo equestre Sulmonese. L’ultima Giostra della città dell’era antica ha luogo sabato 15 agosto 1643 e vede la vittoria di Scipione Tabassi il quale si impone al nobile Scipione Aldana. In antico la giostra si tiene due volte l’anno nel mese di marzo il giorno 25 festa dell’Annunciazione, in quello del 15 agosto solennità dell’Assunzione. Il torneo equestre lo si fa risalire ad origini molto antiche; in città per secoli son giunti cavalieri da ogni località con il sogno di aggiudicarsi la vittoria finale. Nella giostra antica partecipano solo genie appartenenti al ceto nobiliare.

La Associazione Giostra Cavalleresca ha deciso di istituire una mostra dei costumi a palazzo dell’Annunziata, all’interno del museo, al fine sia di far conoscere più da vicino l’evento giostra, ma anche di consentire di poter ammirare, in tutta la loro bellezza e fascino, i sontuosi costumi realizzati con stoffe pregiate, i quali sono indossati dalle dame e dai cavalieri che prendono parte al corteo storico della manifestazione, annoverato fra i più belli d’Italia e d’Europa sia per la qualità dello schieramento, sia per la bellezza degli abiti. La mostra consente di fare anche un viaggio nella storia secolare della città, patria del poeta latino Publius Ovidius Naso, eminente uomo di cultura, e di conoscere più da vicino la storia dell’antico torneo equestre della città di Sulmona. Ricordiamo inoltre che, in alcune edizioni della manifestazione sulmonese, hanno preso parte personaggi famosi i quali hanno interpretato la Regina Giovanna D’Aragona.

Sulmona ha visto sfilare nelle vesti e nella parte della Regina Giovanna D’Aragona Maria Grazia Cucinotta, Valeria Marini, il Console dell’ambasciata di Australia in Italia Louise Madaleine Smith, Simona Ventura, sol per citarne alcune, le quali ci hanno onorato con la loro presenza. Guardando ed argomentando sulla storia della Regina Giovanna D’Aragona va asserito che, la Regina Giovanna D’Aragona, va in sposa a Ferdinando IV; lo stemma araldico di Giovanna D’Aragona è collocato nella chiesa di San Rocco, un tempo di San Sebastiano. Giovanna D’Aragona dona la chiesa alla città di Sulmona. L’insegna araldica di Ferdinando IV lo si può ammirare sulla fontana sita all’imbocco di Vico del Vecchio lungo Corso Ovidio, nei pressi dell’Acquedotto medioevale. La fontana è collocata nel sestiere di Porta Salvatoris contrada cittadina la quale aveva un elevato numero di maestri orafi. Oggi quella zona della città è denominata Largo degli Orefici proprio a suggellare la storica presenza degli orafi nel sestiere di Porta Salvatoris. È stata la contrada secolare più abbiente per tasse e redditi dichiarati. Ferdinando IV come regalo di nozze dona le città di Sulmona e Ortona tanto è vero che, Giovanna D’Aragona, è stata la prima principessa della città di Sulmona e della Sicilia. La manifestazione della Giostra Cavalleresca ha collocato la città Ovidiana al centro di fondamentali relazioni internazionali, raggiungendo fama e notorietà anche oltre i confini del continente europeo. La Giostra della città è millenaria identità e collega il presente al celebre passato di Sulmona con la sua storia autorevole. Una manifestazione la quale è prestigio di questa città, del suo popolo, della sua società civile. Con la Giostra il meraviglioso passato sembra magicamente tornato, fascino secolare, atmosfera che invita a fantasticare. Momento speciale che interrompe il silenzio abituale. Il corteo parte dalla Cattedrale, squilli di chiarine e rulli di tamburi dal ritmo marziale. I capitani delle contrade, dopo il saluto di sfida sfilano per la città con solenne regalità. Costumi pregiati, gonfaloni, emblemi blasonati incanto della nostra storia d’imperitura memoria. La folla assiepata applaude estasiata. Nella stupenda piazza Garibaldi già Maggiore si sfidano in singolar tenzone borghi e sestieri, quali antichi cavalieri. Tripudio, ovazioni, ricordi, emozioni, tradizioni; la nostra splendida civiltà, inconfondibile identità.

Andrea Pantaleo