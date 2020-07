Montagna: Boccia, digitalizzazione sfida decisiva. Imprese pubbliche investano nei territori

– Per il Ministro ” Bene Poste italiane”

Roccaraso, 25 luglio– “L’emergenza Covid-19 ha portato nei piccoli comuni una digitalizzazione forzata in tempi brevissimi. Le attività cardine dei piccoli comuni come farmacie, scuole, poste ed uffici amministrativi hanno dovuto fare uno sforzo incredibile nell’utilizzo di strumenti digitali senza una connettività veloce come succede nelle grande città. L’accesso alla telemedicina, ad esempio, è la dimostrazione come anche il diritto alla salute è strettamente legato allo sviluppo digitale del paese.

Il Governo con la ministra Pisano sta facendo un grande lavoro provando a colmare ritardi endemici. Abbiamo il dovere di completare in tempi brevi e certi il piano di copertura nazionale con la banda larga garantendo l’accesso veloce alla rete soprattutto ai comuni logisticamente svantaggiati. Le aziende, soprattutto pubbliche, devono avere ben chiaro che gli investimenti nel territorio sono fondamentali per superare le diseguaglianze, devono pensare un po’ di più all’impatto sociale dei loro investimenti e alla crescita sociale del territorio. Da questo punto di vista l’esperienza di Poste Italiane nei borghi e nei piccoli comuni è un’esperienza modello“. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, chiudendo i lavori degli Stati generali della montagna in corso a Roccaraso.