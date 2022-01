Monica Guerritore in scena a Sulmona con L’anima buona di Sezuan 

Il 3 febbraio alle 21:00 torna la grande prosa al Teatro Caniglia

Sulmona, 19 gennaio-Torna la grande prosa al Teatro Comunale “Maria Caniglia” di Sulmona con un evento imperdibile: giovedì 3 febbraio alle 21:00 andrà in scena L’anima buona di Sezuan di BertoltBrecht, con la regia di Monica Guerritore, una tra le attrici più iconiche del teatro italiano. Prodotto da Best Live, l’allestimento è un omaggio a Giorgio Strehler, che del noto testo brechtiano curò la messinscena nel 1981 a Milano. Torna la grande prosa alcon un evento imperdibile:andrà in scenadi, con la regia di, una tra le attrici più iconiche del teatro italiano. Prodotto da, l’allestimento è un omaggio a, che del noto testo brechtiano curò la messinscena nel 1981 a Milano.

Ambientata nella provincia cinese del Sezuan, la pièce muove i passi dall’arrivo di tre dèi, giunti sulla terra alla ricerca di qualche anima buona; ne trovano solo una nella prostituta Shen Te, che accorda loro ricovero per la notte. La ricompensa per tale atto di bontà sono mille dollari d’argento, ossia la possibilità per la ragazza di riscattarsi e vivere bene, con l’obbligo, tuttavia, di continuare a praticare la bontà. Shen Te apre dunque una tabaccheria, ma si ritrova subito addosso uno sciame di parassiti, falsi e veri parenti bisognosi, esigenti fino alla ferocia, da cui la donna è costretta a difendersi: per farlo, una notte, si traveste da cugino cattivo e spietato con tutti… finché non interviene l’amore a complicare la situazione.

«Nell’Anima Buona c’è tutta la tenerezza e l’amore per gli esseri umani costretti dalla povertà e dalla sofferenza a divorarsi gli uni con gli altri, ma sempre raccontati con lo sguardo tenero di chi comprende. In questi anni durissimi solo il teatro può raccontarci dal di dentro, rendendoci consapevoli delle maschere ringhianti che stiamo diventando. – commenta la regista Monica Guerritore – Mettere in scena la meravigliosa parola di Brecht risponde alla missione civile e politica del mio mestiere. Teatro civile, politico, di poesia».

Al fianco di Monica Guerritore, che vestirà i panni della protagonista Shen Te, calcheranno la scena gli interpreti Matteo Cirillo, Alessandro Di Sonna, Vincenzo Gambino, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni, Lucilla Mininno. L’allestimento scenografico è tratto da un’idea di Luciano Damiani, il disegno luci porta la firma di Pietro Sperduti, i costumi sono di Valter Azzini. Direttore dell’allestimento è Andrea Sorbera, collaboratore musicale Paolo Danieli, assistente alla regia Ludovica Nievo, regia assistente è Leonardo Buttaroni. Roberto Menin, infine, firma la traduzione originale del testo.