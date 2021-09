Mondiali Hockey Inline 2021: Oggi si gioca per le medaglie nel femminile

Roccaraso,13 settembre – In attesa delle gare maschili di domani e dopo la Cerimonia di Apertura di ieri pomeriggio, si avvia alla conclusione il Torneo Femminile Senior del Mondiale di Hockey Inline 2021 di Roccaraso. Oggi le finali che assegneranno le medaglie e i piazzamenti dal 6° all’8° posto. Da domani 14 settembre si parte con le gare del Senior Maschile. La manifestazione Mondiale è stata accolta in Abruzzo dopo il cambio di sede dell’evento. La Colombia doveva ospitare il torneo ma la Pandemia ha impedito lo svolgersi della manifestazione a Cartagena.

Il torneo sta regalando emozioni a tutti gli appassionati degli sport rotellistici. Ieri grande festa con la Cerimonia di Inaugurazione, grazie allo show del tenore Aleandro Mariani, della violinista Angela Turchetta e del mezzosoprano Anna Konovalova. Al Palaghiaccio Bolino questa sera, a partire dalle 21.15, Spagna e Francia si giocheranno la medaglia d’oro. Il match precedente, delle 19.30, vedrà impegnate Usa e Colombia contendersi la medaglia di bronzo. Da domani al via il torneo Maschile che vede tra le favorite Canada, Francia, Repubblica Ceca, Spagna. “Benchè sia un peccato che la Colombia abbia dovuto rinunciare alla manifestazione – ha detto il Presidente di World Skate, Sabatino Aracu – abbiamo comunque dimostarto che qui in Italia siamo veramente capaci di organizzare un evento di questa portata, in maniera tempestiva e tra mille difficoltà, prima fra tutte il Covid”. La Nazionale Italiana del commissario tecnico Luca Rigoni affronterà da subito i transalpini nel match delle 19.00. Gli azzurri dopo le amichevoli disputate a Kaltbrunn in Svizzera, sono a Roccaraso con l’ambizione di arrivare il più lontano possibile nel torneo.