“Momenti..Emozioni”, il fascino delle poesie di Mara Tritapepe

Sulmona,23 febbraio– Di recente il panorama poetico italiano si è arricchito di una nuova voce: quella di Mara Tritapepe.Laureata in Lettere e già dipendente di Istituto di Credito, sin da ragazza Mara, schiva e riservata, riesce ad esprimere i suoi più profondi stati d’animo in versi.Il primo riconoscimento è del 2014: la collana “Riflessi” pubblica alcune sue poesie; lo farà anche “Il Federiciano” nel 2017.Tanto basta a Mara per rompere gli indugi e vincere la sua innata ritrosia: nel 2018 pubblica la silloge “Momenti…Emozioni” (Lupi editore), che riscuote un buon successo di pubblico e di critica con vari riconoscimenti al Premio D’Annunzio (Pe), al Premio Grimoaldo (Cs), al Premio Penna d’Autore (To).

A settembre, con L’Ulivo, poesia inedita, vince il concorso “Il pozzo e l’arancio” (Br); successivamente ottiene il riconoscimento di merito al concorso “Scrivere Donna” (Pe). Pochi giorni fa ha appreso di essere la finalista al concorso “Versus”, ed ancora risulta selezionata al premio Alberoandronico, la cui premiazione si terrà in Campidoglio ed è la vincitrice al Premio Letterario Città di Terni.Mara ha sicuramente fatto la scelta giusta nel voler condividere la profondità del suo animo e la delicatezza dei suoi versi.Ora aspettiamo di conoscerla anche nella veste di narratrice con il suo primo racconto in uscita a breve dal titolo “Figli venuti dal mare”.

F.D.L.