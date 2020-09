Misure restrittive Valle Peligna, La Porta (Lega) “curve di contagio monitorate”

Sulmona, 15 settembre– In base ai colloqui inerenti l’ordinanza presidenziale n 82/2020 avente ad oggetto: “nuove disposizioni recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 – misure restrittive temporanee per i comuni di Bugnara, Lucoli, Pettorano sul Gizio e Sulmona” con l’assessore Nicoletta Verì e il presidente della Regione Marco Marsilio – la consigliera Antonietta La Porta comunica che – le strutture competenti regionali stanno monitorando costantemente le curve di contagio in Valle Peligna, e pertanto qualora lo stato epidemiologico si stabilizzasse ai dati attuali l’ordinanza avrà la sua scadenza nella giornata di domani in base a quanto stabilito all’art. 2 della stessa che stabilisce il termine di applicazione entro sette giorni dall’emissione. In una tale situazione di straordinarietà, nella quale il buon senso di ognuno di noi dovrebbe prevalere, alimentare polemiche e stati di allarme non fa che peggiorare le stato delle cose e rende vani i sacrifici di chi, nello svolgimento del proprio lavoro, rispetta le regole per il bene di tutti.A tal proposito voglio ringraziare tutti gli esercenti che con grande pazienza e sacrificio hanno contribuito nell’ultima settimana al contenimento del contagio per salvaguardare la propria comunità”.(h. 16,00)