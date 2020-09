Mirabelli “Le Camere restano legittime elezioni soltanto con una crisi”

“Nella legislatura in corso il Parlamento non viene toccato dalla legge di revisione della Costituzione. Per togliere ogni dubbio, la stessa legge costituzionale con la quale viene ridotto il numero dei componenti della Camera e del Senato, stabilisce che queste disposizioni si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge. Quindi la riduzione varrà per la prossima legislatura“.Lo dice stamani in una intervista al Messaggero l’ex Presidente della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli Restano possibili elezioni anticipate? “Il Parlamento nell’attuale composizione- spiega Mirabelli- mantiene integra la sua legittimità ed i propri poteri fino alla scadenza naturale del 2023, salvo che non si verifichino condizioni per lo scioglimento anticipato. Del resto la Corte costituzionale ha affermato il principio della legittimità del Parlamento eletto e dei suoi atti anche quando ha dichiarato la illegittimità di alcune disposizioni della legge elettorale con la quale era nato. Ovviamente lo scioglimento anticipato rimane possibile, se e quando ne ricorrano le condizioni. È una valutazione rimessa al Presidente della Repubblica, che può disporre lo scioglimento, sentiti i presidenti di Camera e Senato, con atto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Può accadere quando vi sia una crisi politica che non trova soluzione, ad esempio se il Parlamento non riesce ad esprimere un governo, non può funzionare o con evidenza non rispecchia più nuovi orientamenti manifestati dal corpo elettorale in maniera molto larga e del tutto evidente”.