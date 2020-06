Ministro Provenzano firma decreto per istituire ZES Abruzzo

Sulmona,9 giugno– ll Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano, ha firmato oggi il decreto istitutivo della Zona Economica Speciale (Zes) per la Regione Abruzzo. L’obiettivo è quello di attrarre investimenti in particolar modo nell’ambito dell’economia “portuale”, in settori come la logistica, i trasporti ed il commercio, attraverso una semplificazione delle strutture amministrative e la possibilità di accedere a sgravi fiscali. Si tratta del passaggio finale di un percorso che ha visto l’impegno del Ministero per il Sud e la coesione territoriale per velocizzare l’iter di approvazione della ZES e garantire l’utilizzo di uno strumento fondamentale per il rilancio dell’economia locale e del suo tessuto produttivo.

“La Zes è una grande opportunità per lo sviluppo regionale, ha dichiarato il ministro Provenzano, ma la differenza la farà la capacità di programmare strategicamente, ad esempio puntando sulla trasversalità, le risorse nazionali ed europee della coesione già disponibili, e quelle che arriveranno ai territori con il recovery plan. La sfida è accelerare la spesa, recuperando i ritardi. Spendere bene e rapidamente per fronteggiare meglio la crisi e ripartire”