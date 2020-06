Migranti, per Bellanova “Sanatoria non sarà mai un flop anche se salva una sola persona”

Sulmona, 10 giugno- “Questa norma costruisce condizioni per la giustizia sociale: quale che sia il risultato, non sarà mai un flop. Fosse anche una sola la persona che viene strappata all’invisibilità e a condizioni di lavoro oscene, lo considero comunque un successo. Per me è sempre stato chiaro: mai con la mafia dei caporali”. Così Teresa Bellanova, ministro per le Politiche agricole, intervistata da ‘Repubblica’ sui numeri delle regolarizzazioni, ancora molto bassi.

“Comunque per valutazioni meno affrettate aspetterei il 15 giugno e il 1° luglio, che sono gli step indicati dal Viminale per i dati ufficiali”, aggiunge il ministro. I circa 600mila invisibile, ricorda ancora Bellanova, sono impiegati “nel lavoro di cura e domestico, in altri settori, costretti a vivere in insediamenti informali, alla mercé del caporalato e del lavoro nero che significa spesso riduzione in schiavitù. A questi invisibili dobbiamo una risposta di civiltà e la riconquista della propria identità: questa norma è il primo passo. Per questo deve essere resa disponibile la piattaforma Anpal sull’incrocio regolare domanda e offerta”. (h.8,00)