Migranti ospitati a Pettorano: Asl, situazione sotto controllo

Sulmona , 26 luglio- Sono pervenuti da alcuni giorni, presso il Centro d’accoglienza Case “Ponte d’Arce” in Pettorano sul Gizio, n. 12 migranti da Lampedusa (AG), con esito negativo dei test sierologici effettuati allo sbarco. Al loro arrivo sono stati prontamente posti in isolamento fiduciario da parte della Asl, in struttura isolata dal contesto abitativo, per osservare la quarantena di 14 giorni con sorveglianza attiva e successivamente sono stati sottoposti a tampone naso-faringeo per l’individuazione di Sars-Cov-2, con esito positivo per n. 8 migranti.

La Asl, ha prontamente attivato le ulteriori procedure previste in tali casi, e provvederà ad identificare eventuali ulteriori contatti e a monitorare la situazione, già sotto controllo. Il manager Testa aggiunge come l’Azienda, attraverso il proprio Dipartimento di Prevenzione ed il Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ha prontamente risposto, come sempre, a questa ulteriore situazione in stretta collaborazione e sinergia con le altre istituzioni, Prefettura e Forze di Polizia (Carabinieri, Questura e Polizia municipale) in un’ottica di approccio interistituzionale, per le dovute operazioni di controllo a costante e continua tutela della salute pubblica.

L’Assessore alla Sanità della Regione è costantemente informato della situazione, già sotto controllo. Così in una nota il manager della ASL 1( Aquila-Avezzano0-Sulmona) – Roberto Testa