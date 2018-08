Micochero si conferma al Mugello

Sulmona,29 agosto-Domenica 26 Agosto, presso l’autodromo internazionale del Mugello, si è disputata la 5^ gara del Trofeo Dunlop, che vede impegnato nella classe regina il pilota sulmonese Christian Micochero in sella alla sua Yamaha R1.

Dopo un lungo periodo di sosta del campionato, durato quasi due mesi, il portacolori del Motoclub Abruzzo di Sulmona aveva preparato con cura questa trasferta, programmando una serie intensiva di test e prove libere sin dal giovedì prè-gara, per ritrovare al più presto il feeling con il veloce tracciato toscano e con la sua moto. Purtroppo ancora una volta il maltempo l’ha fatta da padrone, guastando tutti i piani, con violente perturbazioni che si sono abbattute su tutto il territorio nazionale e in modo particolare proprio nella zona del Mugello, per cui il pilota sulmonese si è trovato a dover gareggiare nelle peggiori condizioni possibili per lui, ovvero con poco allenamento e su pista allagata (da sempre la sua bestia nera).

Qualificatosi con il 10° miglior tempo assoluto nelle prove ufficiali, e scattato bene dalla 3^fila, Christian restava imbottigliato nel caos delle prime concitate fasi di gara, perdendo diverse posizioni. Dopo un paio di giri di assestamento, Micochero prendeva già un buon passo, ma è da metà gara in poi che iniziava la sua rimonta, con una progressione e una guida sempre più convinta che lo portava a risalire fino a una buona 9^posizione conclusiva. Secondo piazzamento utile ottenuto quest’anno su pista bagnata; tempo sul totale dei giri migliorato di circa 7”, miglioramento sul giro più veloce con le “rain” di ben 5” e soprattutto altri punti preziosissimi per il campionato, che gli consentono di mantenere il 5°posto assoluto nella classifica generale. Una maturità agonistica in lento ma continuo miglioramento che fa ben sperare per il futuro di questo ragazzo.(h.8,00)