Miasmi, il 9 Ottobre l’interrogazione della Bianchi in Consiglio

Sulmona, 2 ottobre– Comunico che in data di ieri ho provveduto al deposito di interrogazione al Sindaco di Sulmona Annamaria Casini ed alla Giunta Comunale volta all’accertamento dello stato dei luoghi e dell’opportunità dell’espletamento di funzioni di protezione civile e sanitarie del primo cittadino inerenti la tutela della pubblica incolumità in merito ai persistenti miasmi percepiti in Sulmona nelle località Marane, Via Cappuccini, Badia, zona PEEP, via Ancinale. A seguito della riunione dei Capigruppo la interrogazione è stata calendarizzata all’ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale prevista per il prossimo 9 Ottobre. Lo ha reso noto Elisabetta Bianchi Consigliere comunale di Sulmona (h. 16,00)