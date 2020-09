Mes:Bonaccini,non si può dire no,ripartiamo dalla sanità 

“Ma come si fa a rinunciare a 36 miliardi di euro aggiuntivi al Recovery Fund? Diciamo tutti che è dalla sanità che deve ripartire la ricostruzione: bene, iniziamo a farlo, coi fatti però. Io voglio discutere pubblicamente di questo, non di altro”. Così in una intervista al Corriere della Sera il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini I nuovi decreti sicurezza vanno approvati subito? “Con tutto il rispetto, i provvedimenti di Salvini non hanno risolto un solo problema. Noi dobbiamo governare i flussi con rigore e umanità. Solo la propaganda può mettere in contrapposizione il dovere morale di salvare le vite in mare con quello di regolare in modo serio il diritto alla permanenza sul nostro territorio; o il dovere di assicurare un porto sicuro a quello di avere politiche efficaci per il rimpatrio di chi non ha titolo per rimanere. Anche in questo caso il Paese si aspetta soluzioni, non inutili sparate. Lo dice uno che pretende legalità e fermezza nell’applicazione delle regole. E come per il Recovery fund, mi aspetto che l’Europa faccia fino in fondo la sua parte, senza compromessi al ribasso”. Rischiamo un nuovo lockdown? “Dobbiamo fare tutti il nostro dovere perché non succeda, il Paese non se lo può permettere. A differenza di sette mesi fa- spiega ancora Bonaccini al Corriere– sappiamo più cose, abbiamo regole e protocolli da rispettare che prima mancavano, abbiamo dispositivi e tamponi prima scarsi, abbiamo una capacità di tracciamento decisamente superiore e unità operative sul territorio in grado di intervenire tempestivamente. Abbiamo potenziato le terapie intensive. Dipende da noi fare in modo che non accada anche qui quello che purtroppo sta avvenendo in altri Paesi. Ha pienamente ragione Mattarella: proprio perché amiamo la nostra libertà dobbiamo essere seri e responsabili”. Tra regioni e governo c’è spesso tensione.”Io credo che Regioni e governo abbiano in realtà collaborato molto bene in questi mesi: tutte le cose che ora abbiamo e sette mesi fa mancavano le abbiamo fatte insieme, spesso discutendo ma poi trovando sempre le soluzioni più condivise. All’Italia, soprattutto davanti a problemi enormi come una pandemia, servono istituzioni forti e autorevoli, capaci di collaborare. Credo che il consenso raccolto dai presidenti di Regione rieletti testimoni proprio questo apprezzamento e questa aspettativa da parte dei cittadini”.