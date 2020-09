Meritato riconoscimento  al Concorso “ Metamorfosi 2020” per Andrea Pantaleo

Sulmona, 28 settembre- Le Giurie Tecniche hanno decretato i cinque finalisti e i premi speciali del Concorso Metamorfosi 2020 hanno deciso di assegnare una “ Menzione d’onore” ad Andrea Pantaleo, di Sulmona,prezioso e apprezzato collaboratore del “ Corriere Peligno”, perché hanno trovato “ molto interesse nel suo lavoro, selezionato fra piu’ di 750 candidati”

Il riconoscimento comporterà, tra l’atro, anche dell’inserimento in antologia della sua opera e la valutazione d parte di “Lupi editore” di un suo libro da pubblicare.