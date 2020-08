Mercoledì torna a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona, 3 agosto– La seduta del Consiglio regionale è convocata per mercoledì 5 agosto alle ore 11. I lavori consiliari si svolgeranno presso la Sala Ipogea di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila. L’ordine del giorno si aprirà con le interrogazioni del consigliere Pietrucci (PD) sul “Piano di ricollocamento occupazionale dei lavoratori ex–Intecs” e del consigliere Pettinari (M5S) sulla “Mancata attuazione delle disposizioni in materia di Polizia Locale di cui alla L.R. 20.11.2013, n. 42”. Seguiranno le interpellanze: Paolucci (PD) sulla “Seconda postazione 118 per Emergenza Urgenza di Lanciano; Smargiassi (M5S) sulla “Situazione presidio ospedaliero San Pio di Vasto”; Blasioli (PD) sui “Tamponi giornalieri effettuati dalla ASL di Pescara”; Taglieri (M5S) sullo “Stato di applicazione del Piano Regionale di Gestione delle liste di Attesa”; Pietrucci (PD) su “Individuazione della sede del Soccorso Alpino a Pescara presso l’Aeroporto d’Abruzzo”.

La seconda parte del Consiglio regionale sarà dedicata alla discussione dei seguenti progetti di legge: “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione ed ulteriori disposizioni”; “Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell’endometriosi”; “Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo”; “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18/1983 e n. 11/1999 e misure urgenti e temporanee di semplificazione in materia urbanistica”. In chiusura di seduta si voterà la risoluzione a firma del consigliere Paolucci sulla “Realizzazione della rete irrigua dell’intera piana del Fucino”.