Mercoledì torna a riunirisi il Consiglio regionale

Sulmona, 12 luglio- L’Assemblea regionale abruzzese, convocata dal Presidente Lorenzo Sospiri, tornerà a mercoledì 15 luglio, alle ore 11, presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo in L’Aquila per l’esame di un nutrito ordine del giorno caratterizzato soipratutto dalla doscussione di molti documenti politici. In particolare la seduta prevede la discussione della : interrogazione a firma del consigliere Pierpaolo Pietrucci su “Piano di ricollocamento occupazionale dei lavoratori ex – Intecs”; interpellanza a firma del consigliere Stella su “Chiarimenti in merito all’organico del Presidio Ospedaliero San Massimo di Penne”; interpellanza a firma del consigliere Fedele su “Commissariamento Parco Naturale Regionale Sirente-Velino”; interpellanza a firma del consigliere Blasioli su “Stato del finanziamento Masterplan del ponte Filomena Delli Castelli tra Montesilvano e Città Sant’Angelo. Chiarimenti sulla procedura e richiesta di un premio alla struttura tecnica e politica della provincia di Pescara per la tempestività della procedura amministrativa”; interpellanza a firma del consigliere Pettinari su “Interventi in favore delle famiglie che hanno all’interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto”; interpellanza a firma del consigliere Pepe su “Persistenza miasmi maleodoranti nel territorio del Comune di Colonnella (Te)”; interpellanza a firma del consigliere Taglieri su “Ruolo politico del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale “Lanciano-Vasto-Chieti”; interpellanza a firma del consigliere Scoccia su “Concessione del contributo riconosciuto al Comune di Roccascalegna per la realizzazione e completamento della strada comunale di collegamento Fontacciaro-Altino”.

Successivamente, verranno esaminati due progetti di legge: “Norme in materia di turismo itinerante”; “Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali di funzioni amministrative in materia di organizzazione del servizio farmaceutico ed in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche di cui all’art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (iscritto senza relazione ai sensi dell’art. 70, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio)”; i seguenti provvedimenti amministrativi: “Programma regionale triennale 2019-2021 delle opere idrauliche finalizzato alla tutela e al risanamento idrogeologico del territorio”; “Piano di assetto naturalistico della Riserva Naturale Regionale “Pineta Dannunziana”, nel territorio del Comune di Pescara; la proposta di regolamento che prevede Modifiche all’art. 113 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. Infine, saranno discusse due risoluzioni: la prima, a firma del consigliere Paolucci, sulla “realizzazione rete irrigua dell’intera piana del Fucino; la seconda, a firma del consigliere Smargiassi, sulla “Deviazione temporanea traffico veicolare pesante da SS 16 ad A14”.