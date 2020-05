Mercato di piazza Garibaldi,riaperte due strade. Bianco ” Ecco perchè”

Sulmona, 31 maggio– “Sono persona che crede nel valore della collaborazione e dell’ascolto non mi piace invece chi mira solo a sovvertire un ordine”.Lo dice stamani in una nota che compare sul quotidiano il Centro l’Assessore comunale Marina Bianco spiegando le ragioni che hanno portato il Comune alla riapertura delle due strada (Via Dorrucci e Via Federico) dopo le proteste di ambulanti e cittadini che si erano levate nei giorni scorsi.”La scelta di collocare le bancarelle in via Federico è stata condivisa da ambulanti e associazioni rappresentative del commercio- ha spiegato ancora l’Assessore Bianco-E’ certo che tutto può essere migliorato, tenendo sempre presenti le necessità di tutela della salute dei cittadini, assieme a quelle del lavoro”.