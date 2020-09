Mercato del lavoro: intanto in Abruzzo si muuove

L’analisi congiunturale del mercato del lavoro nel secondo trimestre 2020,preparata dalle’conomista sulmonese Aldo Ronci, ci presenta una foto inedita e molto interessante che già appassiona e fa discutere:gli occupati hanno registrato un incremento di ben 10 mila unità. IN valori percxentuali l’incremento è stato di ben 2,5% in controtendenza con la flessione nazionale che è stata dell’1,5%. Ma i dati, come rilva poi lo stesso Ronci, considerata l’emergenza Covid 19 “ sembrano essere poco verosimili”. Intanto vale la pena incassare questo risultato che sicuramente aiuta a far rilfettere e a costruire politiche adatte. Poi si vedrà.

Sulmona, 30 settembre– Nel II trimestre 2020, rispetto al I trimestre 2020, gli occupati in Abruzzo hanno registrato un incremento di 10.000 unità frutto da un lato di un aumento di 25.000 unità e dall’altro di una flessione di 15.000.Lo rivela l’ultimo studio dell’economista sulmonese Aldo Ronci sull’analisi congiunturale del mercato del lavoro in Abruzzo nel 2^ trimestre 2020

In pieno lockdown, che tra l’altro ha comportato la chiusura di quasi tutte le attività economiche, annotano incrementi:l’ industria (+10.000) con un vistoso +41,5% in controtendenza con il decremento italiano del -1,6%; le costruzioni (+8.000) con un alto +28,3% pari a 31 volte quello nazionale pari a +0,9%; l’agricoltura (+5.000) con un consistente +9,4% pari a 87 volte quello italiano che è stato di +0,1%;i servizi (+2.000) con una crescita dello 0,8% in controtendenza con il decremento italiano del -1,6%.

Incrementi questi che sembrano poco verosimili in quanto non trovano riscontro in fatti e situazioni che li confermino.

Nel II trimestre 2020, a seguito dell’emergenza Covid19, era in vigore il provvedimento del Governo che ha vietato i licenziamenti ed ha esteso la Cassa Integrazione a tutte le attività economiche. In presenza di tale provvedimento non si capisce come le attività del commercio, degli alberghi e dei ristoranti possano aver subito un consistente decremento di ben 15.000 occupati che in valori percentuali è stato di -14% pari a 4 volte il dato nazionale di -3,8% e che assegna all’Abruzzo al 2° peggior risultato tra le regioni italiane.