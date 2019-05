Medicina veterinaria, chirurgia e gestione dell’orso bruno

Pescasseroli, 6 maggio- Quest’anno la Società Italiana Veterinari Animali Selvatici e Zoo, nel loro consueto appuntamento annuale legato ai temi della medicina veterinaria hanno deciso di approfondire alcuni argomenti riguardanti l’orso bruno, con alcuni focus specifici sull’orso bruno marsicano. I due giorni di lavoro si terranno a Teramo presso la Facoltà di Medicina Veterinaria, (il 10 maggio) e per le attività pratiche (l’11 maggio) a Campoli Appennino. L’appuntamento a Campoli Appennino, nel versante laziale del Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise è riservato solo ai medici veterinari. I partecipanti, attraverso attività teoriche e pratiche, presso le strutture del Parco, avranno la possibilità di conoscere e approfondire aspetti che riguardano, sia la gestione delle catture, sia l’anestesia specialistica degli orsi bruni. “ Inoltre fa sapere il Pnalm- nell’ambito delle attività di controllo sanitario che il Parco effettua sugli orsi bruni, ospitati presso l’Area faunistica, verrà svolto un intervento di anestesia di un esemplare di orso per lo svolgimento di un check-up medico di routine. Verranno affrontate le diverse caratteristiche dei protocolli anestetici disponibili, le tecniche di teleanestesia e verrà dimostrato il funzionamento dei mezzi per il contenimento meccanico in campo. Tutte le operazioni verranno eseguite da docenti professionisti del settore, con esperienza pluriennale sugli orsi, mettendo in evidenza, durante tutte le operazioni previste, le corrette pratiche necessarie per il rispetto del benessere animale e la sicurezza degli operatori”. (h. 14,00)