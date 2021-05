Maturità 2021, fra attese, speranze e le tante novità

Sulmona, 9 maggio– Il conto alla rovescia per la prova più temuta di tutti i tempi sta per scadere e i maturandi devono confrontarsi con una nuova realtà: il curriculum dello studente. Progetto ideato da tempo e ora concretizzato, il curriculum dello studente prevede una prassi ben precisa.Gli studenti avranno l’opportunità di dare maggior rilievo alle attività eseguite e ai traguardi faticosamente raggiunti durante il percorso scolastico davanti alla commissione. Quest’ultima, potrà prendere spunto proprio dal curriculum del maturando per porre domande durante l’esame. Al suo interno vi possono essere certificazioni linguistiche, attività extrascolastiche (sportive, culturali, musicali, teatrali, di volontariato e così via) e qualsiasi altro documento ritenuto idoneo ai fini preposti.

L’iniziativa permetterà allo studente di valorizzare e risaltare i propri punti di forza facendo un excursus di ciò che lo ha fatto crescere e maturare non solo a livello scolastico ma anche, e soprattutto, a livello umano, delineando ciò che è il suo profilo personale. Insomma, l’idea dello studente considerato solo un numero pare aver perso completamente motivo di esistere. La nuova Istituzione Scolastica, con questa rivoluzione, ha rinfrescato l’assetto Scuola-Studente e lo ha rimodellato creandone una struttura basata sull’importanza delle relazioni umane.

Il curriculum sarà preceduto dalla discussione dell’elaborato delle materie d’indirizzo, progetto già adottato lo scorso anno per sostituire la seconda prova scritta causa pandemia. Il maxi-orale rappresenterà il debutto attraverso il quale si segnerà l’inizio dell’esame. L’elaborato avrà come scopo anche quello di collegarsi ai percorsi di PCTO (ex alternanza scuola lavoro). I docenti si sono occupati di attribuire un argomento a ciascun alunno provvedendo ad assegnare loro un tutor che avrà come compito quello di seguire i lavori in corso d’opera.

Le forme che l’elaborato potrà assumere saranno molte, dalla forma scritta a quella multimediale. Intorno alla metà di maggio i docenti dovranno riunirsi per creare un documento contenente le coordinate di valutazione da mettere a disposizione della commissione d’esame (quali, ad esempio, programmi, metodi, criteri e strumenti di valutazione adottati, PCTO, eventuali tirocini, concorsi sostenuti e testi adottati nel corso dell’anno). A seguito della discussione dell’elaborato sarà il turno dell’analisi di un testo rientrante nel programma d’Italiano. Poi si passerà alle domande sui materiali elencati dalle commissioni.

Altra novità di quest’anno rappresenta l’assenza del sorteggio: saranno, infatti, i commissari a creare un’assegnazione destinata agli studenti e basata sul percorso di ciascun maturando. Inoltre, a differenza dello scorso anno, il Consiglio di classe sarà di nuovo in possesso della facoltà di non ammettere studenti all’esame. L’esposizione circa l’esperienza di PCTO svolta nel corso degli studi disegnerà la chiusura del viaggio per la maturità.

Il cammino di ogni studente formato da salite e discese, ostacoli e belle esperienze si concluderà con un esame che, questa volta, non incarnerà il così conosciuto spauracchio da molte generazioni. Questa volta si concluderà un percorso di studi all’insegna della valorizzazione del tragitto del maturando e della mancanza di omologazione. Ogni studente, grazie a questo nuovo Sistema scolastico, potrà sentirsi unico e originale poiché creerà un resoconto del suo essere, della sua formazione e della sua singolarità.

Chiara Del Signore