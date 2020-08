Masterplan: Carugno (Psi), “quel Pinocchio di Marsilio va da San Gennaro”

Sulmona, 11 agosto- Il Governatore Marsilio dovrebbe essere più sincero. I fondi che con il Masterplan erano stati destinati all’Abbazia Celestiniana, così come quelli destinati a diversi progetti dell’Alto Sangro, non sono stati “rimodulati”, sono stsi proprio sottratti. Negli atti, infatti, riguardo i progetti in questione, si legge “definanziamento”. Il che vuol dire che i soldini loro destinati sono stati tolti per essere spesi per altre cose, nella specie provvidenze Covid19.

Parlare di “rimodulazione” è una presa in giro. Non si tratta di un semplice spostamento di bilancio di fondi che oggi stanno da una parte e domani potranno tornare dove erano. Quei soldi, a breve, non ci saranno più, se non sono stati già spesi, e per ritrovare i fondi per l’Abbazia di Sulmona e gli altri progetti dell’Alto Sangro, dovremo rivolgerci a qualche santo. Forse a San Gennaro vista la passione di Marsilio per le cose che vengono dal mitico “golfo”, vedi Napoli Calcio. Così Massimo Carugno (Psi)