Masterplan: al via altri sette progetti. C’è anche Pacentro

Sulmona, 26 maggio- Il presidente della giunta regionale, Luciano D’Alfonso, ha sottoscritto questa mattina a Pescara gli atti di concessione per 7 interventi finanziati con i fondi del Masterplan, riguardanti la linea di azione per il recupero e la valorizzazione turistica degli antichi borghi. Ogni progetto riceverà 140mila euro, per un investimento complessivo di un milione 960mila euro.

Nel dettaglio i lavori riguarderanno i Comuni di

BARREA (completamento funzionale dell’intervento di valorizzazione del borgo antico, recupero e risanamento conservativo di strutture e percorsi da destinare ad attività culturali), CAPISTRELLO (interventi di rifacimento di Piazza Fontevecchia, Via Colle Carletta e Via Ricetto), GIULIANO TEATINO (sistemazione delle aree del centro storico in prossimità del polo scolastico), PACENTRO (riqualificazione del borgo murato e delle vie di accesso), PIETRAFERRAZZANA (miglioramento della mobilità pedonale e dell’arredo urbano del centro storico), ROCCASPINALVETI (valorizzazione del centro storico) e SAN VINCENZO VALLE ROVETO (riqualificazione dei borghi).

Con le concessioni firmate oggi, gli atti siglati per questa linea di azione salgono a 65, su un totale di 108 previsti. (h.17,00)