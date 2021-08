Masci, ecco le mie idee per ” la Sulmona che “vogliamo”

Manifestazione nel pomeriggio del centro destra cittadino per presentare la candidatura a sindaco di Vittorio Masci.Presente anche ili Governatore della Regione Marco Marsilio, ma anche il sen.Pagano(Forza Italia),Luigi D’Eramo ed il Vice Presidente della Regione Emanuela Imprudente(lega) ,Sigismondi (Fdi) e poi i sindaci dell’Aquila (Biondi) e di Pescara(Masci). Nei prossimi giorni toccherà anche agli altri candidati

Sulmona, 31 agosto-Presentata questo pomeriggio a Sulmona, nel cortile di Palazzo San Francesco, la candidatura dell’avvocato Vittorio Mascicandidato alla carica di Sindaco alle prossime elezioni amministrative del due e tre ottobre 2021. Presenti Vittorio Masci, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, Nazzario Pagano Coordinatore Regionale di Forza Italia e parlamentare, Carlo Masci sindaco di Pescara, Antonietta La Porta Consigliere Regionale, Pierluigi Biondi Sindaco dell’Aquila, coordinatore provinciale di fratelli d’Italia, Emanuele Imprudente Assessore Regionale, Luigi D’Eramo coordinatore regionale della Lega in Abruzzo, i sindaci di Raiano, Navelli, molti cittadini.

Tanti i temi affrontati fra i quali il rilancio delle aree interne, le questioni dell’ospedale civile della città, il tribunale, le infrastrutture, i collegamenti fra il territorio e le altre aree geografiche. La cultura, il lavoro che manca e ciò che in futuro si dovrà fare al fine di scongiurare lo spopolamento, la dolorosa emigrazione dalla nostra città, dal nostro territorio. Il solo lavoro precario non può essere l’unica forma di occupazione; il turismo deve essere realizzato in maniera professionale, utilizzando le risorse che la nostra città ed i borghi del nostro territorio possono offrire. Anche l’agricoltura realizzata in maniera imprenditoriale ed aziendale è volano di economia ed occupazione, se solo si pensa alle risorse che il nostro territorio può offrire.

Da anni Sulmona e il territorio versano in condizione di forte isolamento, crisi economico lavorativa; troppo tempo già si è perso. Occorre fare in fretta anche perché in globalizzazione, con l’economia che corre velocemente, restare indietro significa rimanere esclusi da tutto. Sulmona, ha un mosaico di risorse che si devono sfruttare al meglio, al fine di creare il progresso sociale ed economico della società civile. Vittorio Masci, nel suo intervento, ha ricordato le questioni ancora aperte dell’ospedale civile, del tribunale a rischio soppressione, precisando che le spoliazioni continuano ad avvenire in maniera inesorabile, inoltre Vittorio Masci ha precisato che occorre realizzare un collegamento diretto fra la Regione e Sulmona, ossia collegare le attività amministrative del Comune di Sulmona con l’ente Regione, il quale le può supportare senza difficoltà al fine di determinare la semplificazione e velocizzare le procedure. Sulmona ancora una volta si trova a dover fare i conti con il pericolo di ulteriori privazioni di uffici, servizi. Il territorio e Sulmona in queste condizioni non avranno un futuro positivo; l’emigrazione soprattutto dei giovani aumenterà determinando la morte della città e territorio.

I giovani sono il pilastro della continuità e del futuro. Senza i giovani Sulmona e il territorio non avranno futuro. Il diritto alla salute, la giustizia, sono principi espressi ed insiti nel diritto costituzionale, così come il lavoro principio fondamentale sul quale si fonda l’Italia, la Repubblica Italiana. Non difendere, non tutelare, non migliorare tali realtà, significa far venire meno alcuni principi di diritto costituzionale, consacrati nella Costituzione della Repubblica Italiana.

Occorrono idee, proposte, ma anche cooperazione al fine di realizzare al meglio per il benessere di tutti. Sulmona, ha bisogno in maniera urgente di un’inversione di tendenza, al fine di interrompere la grave recessione in tutti i campi. Vittorio Masci sarà supportato da quattro liste: la Lega, Meloni Fratelli d’Italia, Forza Italia, Masci Sindaco. La campagna elettorale entra nel vivo con la presentazione di liste, candidati, programmi.

Andrea Pantaleo