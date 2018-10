Martino (Forza Italia), se Toninelli non ha il fisico per fare il Ministro si faccia da parte

Sulmona, 11 Ottobre– Abbiamo avuto in quel dicastero e mi riferisco al ministero delle infrastrutture fior di ministri in passato di vari schieramenti come Bernardo Mattarella , Tiziano Treu , Luigi Preti , e per citare i più recenti Bersani e Del Rio ma mai ci era capitato di vederne uno così maldestro e scarsamente preparato.

Maldestro al punto di parlare di un tunnel del Brennero che non esiste scambiandolo per un valico e scarsamente preparato perché su Genova si deve ancora mettere in piedi un decreto decente e ora arriva anche l’alluvione in Sardegna a complicargli la vita. Chiedete a mia moglie si è difeso il ministro, lavoro 18 ore al giorno. Bene se non ha il fisico forse sarebbe meglio stesse a casa. Così Antonio Martino deputato di Forza Italia, nonché responsabile regionale in Abruzzo per l’organizzazione degli Azzurri.(h. 20,00)