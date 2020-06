Martedì torna a riunirsi il Consiglio regionale.

Sulmona, 21 giugno-Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, convocato dal Presidente Lorenzo Sospiri,tornerà a riunirsi martedì 23 alle ore 11, nella Sala ipogea di Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila per l’esame di un nutrito ordine del giorno che co prende argomenti residui, documenti politici e alcuni progetti di legge.

La seduta si aprirà con la discussione delle interrogazioni del consigliere regionale PD, Antonio Blasioli, sulla “Situazione S.I.R. (Sito di bonifica di interesse regionale) Saline-Alento e in particolare sull’ex discarica Villa Carmine a Montesilvano e S.I.R. di Chieti Scalo ex conceria CAP; del consigliere PD, Silvio Paolucci, per chiedere chiarimenti sul “Piano di ricollocamento occupazionale dei lavoratori ex – Intecs. Seguono le interpellanze di Stella (5S) in merito alla “chiusura del distretto sanitario di Chieti Scalo in via De Litio”, Pettinari (5S) su “Reperimento di un immobile da destinare a sede unica degli uffici regionali ubicati nella città di Pescara”, dei consiglieri Pepe, Blasioli, Paolucci, Pietrucci, Mariani e Di Benedetto sulla “Banca Popolare di Bari – Iniziative volte alla tutela degli sportelli, dei risparmiatori e dei livelli occupazionali in Abruzzo”. Con un’apposita l’interpellanza la consigliera 5 Stelle, Sara Marcozzi, chiederà spiegazioni sul Piano Sociale Regionale Abruzzo 2016-2018, in particolare sui ritardi nella procedura valutativa in merito all’avviso per la costituzione di una long list. La prima parte della seduta si chiuderà con l’interpellanza di Blasioli dal titolo: “Trasformazione del Reparto di Psichiatria dell’Ospedale civile di Pescara in Centro regionale psichiatrico per pazienti positivi e sull’ipotesi di convenzione con il padiglione di proprietà di ‘Villa Serena'”.

Tre i progetti di legge iscritti nell’ordine del giorno del Consiglio regionale. Si inizierà con l’esame del Pdl 122/2020, “Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19) in attuazione del principio di leale collaborazione (all’esame delle Commissioni competenti)”, per poi passare al Pdl 91/2019, “Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l’abbattimento e l’espianto di alberi d’olivo)”. Si chiude la sessione dedicata al processo normativo con il progetto 110/2020, “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne)”.

Durante la seduta assembleare sarà presentata la relazione semestrale della Commissione di Vigilanza, così come previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale. A chiusura dei lavori saranno esaminate le risoluzioni di Paolucci (PD), sulla “Realizzazione rete irrigua dell’intera piana del Fucino” e di Blasioli-Paolucci, sulla “Situazione del personale della Regione Abruzzo a seguito della conversione in Legge del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162”.