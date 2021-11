Martedì torna a riunirsi il Consiglio regionale

Sulmona, 13 novembre– Il Consiglio regionale è convocato per martedì 16 novembre, alle ore 10, nella Sala “Sandro Spagnoli” del Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, con i seguenti documenti politici all’ordine del giorno: interrogazione a risposta orale a firma del consigliere Silvio Paolucci recante: Tagli al fondo regionale del trasporto pubblico locale (TPL); interpellanza a firma del consigliere Pietro Smargiassi recante: Rapporti Regione Abruzzo strutture private sanitarie convenzionate; interpellanza a firma del consigliere Paolucci recante: Bonifica del sito di interesse regionale di Chieti Scalo; interpellanza a firma del consigliere Domenico Pettinari recante: Stato delle opere per la messa in sicurezza del canale Fosso Grande ai confini tra i comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano.

Contributi alluvionali 2019 ai residenti ed operatori economici nell’alveo del canale medesimo; interpellanza a firma del consigliere Antonio Blasioli recante: Selezione pubblica per titoli ed esami per l’ammissione al corso per il rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco nazionale della Majella; interpellanza a firma del consigliere Sandro Mariani recante: Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di assistenti amministrativi, cat. C, presso la Asl di Teramo – Assunzioni e successive determinazioni aziendali; interpellanza a firma del consigliere Paolucci recante: Frequenti soppressioni di corse ferroviarie da parte di Tua spa; interpellanza a firma dei consiglieri Francesco Taglieri e Sara Marcozzi recante: Accesso alle strutture ospedaliere con Certificazione Verde Covid-19; Interpellanza a firma del consigliere Marcozzi recante: File e disagi nell’accesso all’Ospedale SS. Annunziata di Chieti causa Controlli Certificazione Verde Covid-19.

Successivamente saranno esaminati i seguenti provvedimenti: progetto di Legge n. 194/2021: Riconoscimento della valenza strategica per l’Abruzzo del progetto “Campus Ricerca e Alta Formazione Niko Romito”; progetto di Legge n. 197/2021: Partecipazione della Regione Abruzzo all’Istituto Nazionale Tostiano; provvedimento amministrativo n. 40/2021: Bilancio di previsione del Consiglio regionale – triennio 2022-2024. Infine, è prevista la relazione della Commissione di Vigilanza – Anno 2021.