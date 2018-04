Martedì torna a riunirsi dopo quattro mesi il Consiglio regionale

L’ultima riunione dell’Assemblea abruzzese risale al 22 dicembre 2017. Un vuoto pauroso che non trova precedenti nella storia del regionalismo abruzzese. Colpa della vicenda elettorale che per prassi bloccava l’attività degli organismi assembleari solamente per due settimane; colpa anche della crisi che ha investito la maggioranza di governo ma colpa anche delle forze di opposizioni che non hanno utilizzato tutti gli strumenti a disposizione per richiedere il funzionamento degli organi e al Consiglio di lavorare e assumere decisioni in attesa di risposte precise. Eppure in questi mesi se si escludono le polemiche ad inseguire le dimissioni di D’Alfonso il resto è stato poca cosa a riprova del vuoto di una stagione politica che non salva proprio nessuno

Sulmona, 8 aprile- La Conferenza dei Capigruppo,nel corso della sua ultima riunione, ha fissato per martedì 10 aprile la prossima seduta del Consiglio regionale dell’Abruzzo. I lavori d’Aula inizieranno alle ore 13.00 con con lo svolgimento delle interrogazioni interpellanze sui seguenti temi: esondazione del canale Fosso Grande di Spoltore-Pescara – Impegni per la messa in sicurezza degli abitati limitrofi; Por Fesr Abruzzo 2014/2020 riguardante l’avviso pubblico per il sostegno alla “Promozione dell’eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche”; lavori di escavazione per approfondimento dei fondali del porto di Ortona; iniziative contro il caro pedaggi autostrade A 24 e A25; Piano nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (Aedes), con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika; richiesta di chiarimenti in merito alle delibere di Giunta in tema di commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici indetti dall’Azienda USL di Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

Il Consiglio procederà poi all’esame dei seguenti progetti di legge: modifica alla legge regionale in materia di “alloggi di edilizia residenziale pubblica”; “norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco”; “Istituzione del garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza”; modifica alla legge regionale in materia di “apicoltura nella Regione Abruzzo”; modifiche ed integrazioni alla legge regionale in materia di “gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne”; “norme in materia di congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera; “disposizioni in materia di riduzione del trattamento economico dei Consiglieri regionali”. All’ordine del giorno sono previste anche le elezioni del Garante dei detenuti, di un componente del Collegio regionale per le Garanzie Statutarie e dei componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità (h.9,00)