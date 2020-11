 Martedì 17 novembre nuova seduta del Consiglio regionale

Sulmona, 15 novembre– -Il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha convocato l’Assemblea legislativa regionale per martedì 17 novembre, alle ore 12, presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquula. All’ordine del giorno dei lavori figurano una serie di documenti politici fra i quali spccano: interpellanza a firma del consigliere Antonio Blasioli (Pd) sul “concorso straordinario farmacie – procedure per interpello; interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci (Pd) sulla “situazione di diffusione covid-19 nella provincia dell’Aquila segnatamente al territorio marsicano – decessi di pazienti in attesa fuori dal pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano”; interpellanza a firma del consigliere Domenico Pettinari (M5S) su “avviso per contributi a fondo perduto a favore dei settore turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi”; interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri (M5S) sulla “Richiesta di informazioni sulle procedure adottate in Regione per dare pieno sostegno all’attività di contact tracing attraverso l’applicazione “Immuni”; interpellanza a firma dei consiglieri Marianna Scoccia (Misto) e Silvio Paolucci su “Emergenza sanitaria covid-19”.

Nella seconda parte della riunione l’Assemblea dovrà esaminare i seguenti progetti di legge: “Aree di confine: proposte e progetti condivisi per lo sviluppo e l’integrazione territoriale”; “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1976, n. 43 (Opere a contributo regionale, nuove procedure in materia di viabilità, acquedotti, lavori pubblici di interesse regionale)”; “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 17 /1974(Norme per l’esercizio delle funzioni delegate alla Regione con Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali)”; “Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57 recante “Modifiche alla legge regionale n. 49/2017 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario” per il sostegno al pendolarismo studentesco nei comuni al di sotto dei 2000 residenti”.