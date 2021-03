Marsilio: svolta nei vaccini,li faranno i medici di base

« Oggi dovremmo chiudere positivamente l’accordo con i medici di medicina generale». L0o annuncia il Presidente della Regione Marco Marslio in unna intervista rilasciata al quotidiano abruzzese Il Centro-Presidente, qual è al momento il quadro pandemico in Abruzzo?«Negli ultimi giorni abbiamo avuto qualche segnale positivo che però non si è tradotto ancora in maniera pratica, nella liberazione dei posti letto in ospedale. L’Rt sta scendendo, vuol che l’attività di contenimento sta dando i suoi frutti anche se non con la velocità che aveva dato in autunno, perché la variante inglese sta facendo purtroppo la differenza. Nell’area metropolitana ci sono segnali incoraggianti, nel frattempo però la nostra paura è che si stia diffondendo il contagio nel Teramano e Aquilano, dove i numeri seppur lentamente salgono». E intanto molti tra i 33 Comuni che presentano misure più restrittive hanno deciso di andare controcorrente alla sua ordinanza, tenendo chiusi asili nido e scuole dell’infanzia per cui lei ha dato il via libera. Cosa ne pensa?«Innanzitutto vorrei chiarire che non è stata fatta nessuna ordinanza in contrasto o difforme rispetto al Dpcm Draghi. L’Abruzzo- spiega ancora Marsilio al Centro- è zona arancione e le Regioni possono adottare misure più restrittive quando ritengono che ci siano ragioni particolari. È quello che ho fatto. In quei 33 Comuni sono state applicate misure più stringenti, lasciando però le regole che già valevano secondo l’articolo 3 del vecchio Dpcm. Ciò perché il nuovo decreto Draghi contiene norme ancora più restrittive e se le avessimo applicate avremmo inasprito le regole, ma non lo abbiamo ritenuto proporzionato a quella che è la situazione. Poi se i sindaci sentono la necessità di estendere la chiusura in maniera più ampia rispetto a quelle predisposte dalla Regione sulle scuole, che lo facciano. Non ho mai contestato loro il diritto dovere di chiudere le scuole»